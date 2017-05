Uutinen

Etelä-Saimaa: Koivuloiden kodissa soi karaoke lähes milloin tahansa Kouvolan Rekolassa asuva Koivuloiden perhe muutti viisi vuotta sitten noin 200-neliöiseen omakotitaloon. Syy muutolle on yksinkertainen: oma laulurauha. Aikaisemmin nelihenkinen perhe asui Kouvolan Lehtomäessä Ahventien kerrostalossa. Siellä vaimo Leena Koivulan laulaminen sai naapurin hakkaamaan patteria jo iltapäivällä. — Siellä valitettiin laulusta, vaikka lauloimme päivällä emmekä myöhään yöllä. Haitariin ja kitaraan en viitsinyt sen jälkeen enää Lehtomäessä koskea, Jorma Koivula kertoo. Uuden kodin etsintään meni tovi, mutta viisi vuotta sitten Koivulat muuttivat 1970-luvun alussa rakennettuun omakotitaloon. Koivula kehuu tilavaa taloa, josta löytyy omat huoneet perheen teini-ikäisille lapsille, jotka kaipaavat jo omaa rauhaa. Lisäksi Kankaron hoivakodissa hoitajana työskentelevän Leena Koivulan työpaikka on vain muutaman sadan metrin päässä. Muuton jälkeen laulu onkin raikunut Rekolassa. Jorma Koivulalla on yhteensä kolmet eri karaokelaitteet kotonaan. Olohuoneen paraatipaikan vie Koivulan isompi karaokestudio. Neljä pa-kaiutinta, ammattilaismikseri, karaokesoitin, kannettava tietokone ja kaksi taulutelevisiota muodostavat Koivuloiden musiikkikeskuksen. Rekolassa on rauha laulaa. Koivulat saattavatkin innostua laulamaan lähes mihin vuorokauden aikaan tahansa. — Jos lapset ovat nukkumassa, laulan tallissa. Teinit valvovat muutenkin myöhään, mutta esimerkiksi koeviikkojen aikana laulut lauletaan tallissa tai sitten varastossa. Lue koko uutinen:

