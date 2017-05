Uutinen

Etelä-Saimaa: Joni Turuselle työ on terästä — Imatran terästehdas nielee yhä lisää tekijöitä Puumalan Viljakansaaressa asuvalle Joni Turuselle teräksestä tuli työ pari kuukautta sitten. Etuparin säätäjän työ hienovalssaamossa on istumista valvomon näyttöjen takana. — Tässä valvotaan, että pesurin kautta uunista tullut rauta menee läpi ja jatkaa linjastoa eteenpäin. Jos rauta jää joskus kiinni, sitä yritetään saada pois käsiajolla. Turunen on yksi niistä 30 uudesta työntekijästä, jotka Imatran terästehdas palkkasi muutama kuukausi sitten. Uudet ihmiset täyttävät lisääntynyttä työvoiman tarvetta. Jatkojalostuksessa viikkovuorojen määrä on noussut ja myös valssaamon ja terästehtaan vuorot kasvavat. Tällä hetkellä tehtaalla on 560 työntekijää. Säästoohjelma on purrut Imatralla Viimeisen puolentoista vuoden aikana tehtaalla on moni muukin asia muuttunut. Teräsmarkkinoiden romahdus viitisen vuotta sitten heitti koko alan kylmään veteen ja koko Ovako-konserni aloitti kustannusten karsimiseen tähdänneen uudelleenjärjestelyohjelman. Kivet ja kannot on Imatrallakin käännetty säästöjen löytämiseksi. Konsernijohtaja Marcus Hedblomin mukaan ohjelma on purrut Imatran tehtaalla hyvin. Yksikkö on nyt Hedblomin mukaan erittäin kilpailukykyinen. — Tehdas on hyvässä kunnossa paitsi tuotannon näkökulmasta, myös markkina-asemansa puolesta. Säästötoimien ohessa tehdas on onnistunut hankkimaan uusia asiakkaita etenkin laakeriteräkselle. Pullonkauloihin tehdään täsmärekrytointeja Taloon alkuvuonna tulleiden perehdyttäminen ja koulutus alkaa näinä viikkoina olla päätöksessä. Imatran tehtaan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Klaus Enwald arvelee uusien ihmisten tuoman lisätehon näkyvän täysimittaisena touko-kesäkuun tuotannossa. Sitten arvioidaan henkilöstön määrää uudelleen. Pullonkauloja kovassa tuotantovauhdissa syntyy vääjäämättä. — Tuotannon takellellessa arvioidaan, tarvitaanko siihen kohtaan lisää väkeä vai löytyykö sopivaa teknologiaa, Enwald kuvailee. Myös konsernijohtaja on valmis painamaan kaasua rekrytoinneissa. Tuotantokapasiteetti halutaan yhtiössä pitää riittävänä. — Toki henkilöstömäärän lisääminen vaatii myös kasvavaa kysyntää. Mutta markkinat kehittyvät hyvin. Haluamme tarttua tähän tilanteeseen, sanoo Hedblom. Enwaldin mukaan valmius palkata uusia ihmisiä on nyt hyvä, sillä alkuvuoden rekrytointeja varten ehdittiin haastatella satakunta hakijaa. Hakemuksia tulee myös koko ajan lisää. Etenkin tuotannon työntekijöitä löytyy alueelta Enwaldin mukaan yllättävänkin hyvin. Sen sijaan korkeampaa koulutusta vaativiin työnjohdon tehtäviin tekijöitä on usein pitänyt etsiä kauempaa. Oman alan työt maistuvat Päättyvällä viikolla Joni Turunen on tehnyt aamuvuoroa. Lauantain vapaan jälkeen alkavat yövuorot, mutta vuorotyö ei ole tuottanut ongelmia. — Valvon yleensäkin aika pitkään. Metallipuolen ammattikoulun Mikkelissä käynyt Turunen on tyytyväinen, että töitä löytyi omalta alalta, kun edellinen työ Sulkavalla loppui. Edes tavallista pidempi työmatka ei haittaa, vaikka ajoaikaa suuntaansa kertyy yli tunnin verran eri vuorokaudenaikoina. — Ei se nyt ole mikään paha matka. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/13/Joni%20Turuselle%20ty%C3%B6%20on%20ter%C3%A4st%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Imatran%20ter%C3%A4stehdas%20nielee%20yh%C3%A4%20lis%C3%A4%C3%A4%20tekij%C3%B6it%C3%A4/2017522249916/4