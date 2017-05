Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran terästehdas on nousemassa turvallisuuden kärkitehtaaksi — kymmenien vuosien työurista halutaan pitää kiinni Ovakon Imatran terästehtaalla tehty työ tehtaan turvallisuuden eteen on nostanut Imatran mallioppilaaksi. Konsernijohtaja Marcus Hedblom arvioi Imatran olevan Pohjoismaiden ykkönen työturvallisuusasioissa tänä vuonna. — Tämä on rankka ja kova teollisuuden ala, jossa perinteisesti on sattunut paljon. Imatralla on kuitenkin tehty määrätietoisesti työtä asian eteen. Henkilöstö- ja viestintäjohtaja Klaus Enwald on erityisen tyytyväinen uusien työntekijöiden koulutuksen onnistumiseen turvallisuusasioissa. — Viimeisen kolmen vuoden aikana yhdellekään uudelle työntekijälle ei ole sattunut tapaturmaa. Kun uudeksi työntekijäksi luetaan kaksi vuotta talossa ollut, on tuo aika todellisuudessa viisi vuotta. Tulos syntyy systemaattisilla toimenpiteillä. Enwaldin mukaan alkuvuonna taloon tulleet työntekijät muiden rekrytoitavien lailla opetetaan ensin tekemään työ turvallisesti. Vasta sen jälkeen työ opetellaan tekemään oikein. Marcus Hedblom myöntää, että toimenpiteet turvallisuuden eteen näkyvät korkeampana laatuna ja kustannusetuina. — Mutta kyse on ennen kaikkea ihmisistä. He voivat käydä turvallisesti töissä joka päivä, meidän kohdallamme jopa kymmeniä vuosia kestävän työuran ajan, Hedblom sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/13/Imatran%20ter%C3%A4stehdas%20on%20nousemassa%20turvallisuuden%20k%C3%A4rkitehtaaksi%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kymmenien%20vuosien%20ty%C3%B6urista%20halutaan%20pit%C3%A4%C3%A4%20kiinni/2017522249915/4