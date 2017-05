Uutinen

Etelä-Saimaa: Heikki Tanninen oli mukana tekemässä Koivistosta presidenttiä — ”Koivisto ymmärsi, että kahdenvälisiä suhteita itään on syytä pitää yllä varsinkin levottomina aikoina” Kunnallisneuvos, Imatran kaupunginvaltuutettu Heikki Tanninen (sd.) tapasi Mauno Koiviston monta kertaa. Tanninen oli 1980-luvulla mukana työväenyhdistyksen vaaliorganisaatiossa tekemässä Koivistosta presidenttiä. — Teiden varsiin käytiin pystyttämässä Koiviston vaalimainoksia. Niitä kovalevyjä taitaa vieläkin olla tallessa kesäpaikassa, muistelee Tanninen. Sosialidemokraattien puoluevaltuuston jäsenenä Tanninen istui usein kuuntelemassa Koiviston puheita Helsingin työväentalon juhlasalissa. — Silloisen pääministeri Koiviston puheenvuorot olivat odotettuja. Kokousväki kuunteli niitä hiirenhiljaa. Isona miehenä hän otti kokoustilan haltuun ja viljeli puheissaan huumorinpoikasia. Tannisesta Koiviston iso ansio valtionpäämiehenä oli se, että hän ymmärsi kahdenvälisten suhteiden ylläpitämisen merkityksen. — Oli onni, että hän tajusi, että niitä on syytä ylläpitää itään varsinkin levottomina aikoina. Muten asiat voisivat olla todella huonosti. Nyt suhteita on mahdollista ylläpitää kaupunkien tasollakin, toteaa Pietarista eilisiltana palannut Tanninen. Lue koko uutinen:

