Etelä-Saimaa: 16 pienpanimoa Satamatorille heinäkuussa — alueelle vain pääsylipulla Lappeenranta saa uuden kesäfestivaalin satamaan. Hito Hyvä ja Karelia Lines järjestävät panimotapahtuman, joka tuo olutteltan ja 16 kotimaisen pienpanimon myyntikojut Satamatorille kolmeksi päiväksi heinäkuussa. Järjestäjien tavoite on elävöittää kaupunkia. — Lappeenranta on vanha panimokaupunki, joten perinteistä ponnistava tapahtuma tarjoaa näkymän paikkaan sekä paikallisille että turisteille, Hito Hyvän Arttu Muukkonen kertoo. Pienpanimoliitto on järjestänyt vastaavia tapahtumia vuodesta 2002. Suuret oluet, pienet panimot -brändin alla toimiva festivaali oli Vuoden 2016 matkailutapahtuma Suomessa. Neljässä tapahtumassa vieraili 44 000 kävijää viime vuonna. Yli sata olutta Suomessa on nykyisin noin sata pienpanimoa. Lappeenrantaan panimoita pyydettiin Muukkosen mukaan tuoreuden perusteella. Paikalla on panimoita, joiden tuotteita ei ole ollut Etelä-Karjalassa tarjolla. Oluita on esillä yli sata erilaista. — Harrastajillekin pitää olla löytöjä. Panimoita tulee Torniosta Helsinkiin ja Kaarinasta Joensuuhun. Täällä vielä vieraita ovat ainakin Hopping Brewster (Akaa), Ice Beaver (Helsinki), Panimo Honkavuori (Joensuu) ja Takalo & Timpuri (Virolahti). Tapahtumalle on varattu Satamatori esiintymislavasta lähtien parkkipaikalle. Panimokojut, penkit ja pöydät tulevat torille ja iso olutteltta parkkipaikalle. Teltassa on oheisohjelmaa, mutta pääosassa on olut. Alueelle on pääsymaksu. Vilkas viikonloppu Olutfestivaali ajoittuu kesän vilkkaimpaan viikonloppuun maakunnassa. Samaan aikaan ovat Imatran yöt, Luumäen Heinärock ja Parikkalan Kovan päivän ilta. Lappeenrannassa on puolestaan Itä räpäyttää -festari ja Willimiesajot. Muukkosen mukaan ajankohta on harkittu. — Sakun (Hyttinen) ajatuksena on ollut, että tämä on hyvä viikonloppu lisätä elämää. Tapahtuman budjetti on kuusinumeroinen ja Hyttisen Karelia Lines kantaa isoimman vastuun festivaalista. Kaikki voittavat Pienpanimotapahtumia on järjestetty 15 vuotta. Ne ovat win-win-tilaisuuksia. — Pienpanimot pääsevät paremmin esille, harrastajat voivat löytää uutuuksia ja ammattilaiset uusia yhteistyökumppaneita, Kasinoterassin ravintolapäällikkö Anu Nykänen sanoo. Lappeenrantalainen Panimoyhtiö Tuju osallistuu olutfestivaalille ensi kertaa kotikaupungissa. Yhtiö sekä esittelee omia oluitaan Satamatorilla että tuottaa tapahtumaan myös sour-tyylisen nimikko-oluen yhteistyössä Hito Hyvän kanssa. Hito hyvä pienpanimojuhla Lappeenrannan Satamatorilla 20.—22.7. Lue koko uutinen:

