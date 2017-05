Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Manu sanoi että mitä jos lauletaan”, muistelee Teuvo Kinnunen Mauno Koiviston aikana Turun linnan kiviseinät saivat ensi kertaa kuullakseen työväenlauluja. Lappeenrantalainen kunnallisneuvos ja pitkäaikainen demarivaikuttaja Teuvo Kinnunen tapasi edesmennyttä presidentti Mauno Koivistoa puoluekokousten yhteydessä aina vuodesta 1963 alkaen. — Vuoden 1969 Turun puoluekokouksessa istuttiin juhlaillallisella vastakkain. Ruoan jälkeen Manu kysyi, että mitä Teuvo luulet, ovatko nämä linnanseinät kuulleet koskaan työväenlauluja.Kinnunen kertoo vastanneensa, että tuskin.— Manu sanoi että mitä jos lauletaan. Ja niin sitten laulettiin sinä iltana.Kinnunen istui puolueen puheenjohtajistossa vuoteen 2005 asti ja oli molemmilla kerroilla nuijimassa pöytään päätöstä, kun Mauno Koivisto valittiin puolueen presidenttiehdokkaaksi. Kinnusen on melkein vaikea perata muistojaan, niin paljon niitä on. — Koko ajan niitä on noussut pintaan kun olen uutisia seurannut, ja varmaan nousee edelleen. Erittäin hyviä muistoja.Päällimmäisenä Kinnusella on Koivistosta mielikuva rehellisenä ihmisenä ja poliitikkona.— Hän oli hirveän rehellinen, ja painotti nimenomaan sitä, että ihmisille pitää kertoa totuus. Ei saa valehdella eikä luoda sellaista optimismia, mitä ei ole mahdollista toteuttaa.Toinen hallitseva piirre Koivistossa oli päämäärätietoisuus.— Hyvin paljon filosofian ja funtsailun kautta hän mietti asioita ennen kuin teki ratkaisuja mihinkään suuntaan. Sitten kun oma kanta oli selvillä, hän piti kiinni näkemyksestään.Kinnunen muistaa, miten kerran valtiovarainministerinä ollessaan Koivisto lähti ovet paukkuen puoluetoimikunnan kokouksesta ja ilmoitti, että ellei häntä uskota, sopii valita uusi ministeri.— Ei mennyt puolta tuntia, kun puoluetoimikunta oli kallistunut yksimielisesti Koiviston kannalle.Presidenttinä Kinnunen arvostaa Koiviston Kekkosen rinnalle.— Nämä kaksi ovat yli muiden. Kekkonen johti Suomen läpi vaikean sodanjälkeisen ajan, kun oltiin rähmällään itään. Koivisto johti maan parempaan demokratiaan ja kohti länttä.Mauno Koivisto kävi Lappeenrannassa Kinnusen muistin mukaan ainakin ensimmäisellä presidentinvaalikiertueellaan. Jäähalli oli täynnä väkeä. Kaukaan satavuotisjuhlissa Koivisto oli myös. Vierailusta on yhä muistona Kinnusen kotona vuosiluvulla varustettu pienoisvotkapullo, joita Kaukas jakoi vieraille muistoksi.Aamupäivän uutisia katsellessaan Teuvo Kinnunen on joutunut nielemään myös kyyneleitä, vaikka Koiviston olemus viimeisissä julkisissa esiintymisissä ehti jo valmistaa suru-uutiseen.— Pikkuhiljaa tässä on tottunut ajatukseen, että elämä menee eteenpäin jokaisen kohdalla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/13/%E2%80%9DManu%20sanoi%20ett%C3%A4%20mit%C3%A4%20jos%20lauletaan%E2%80%9D%2C%20muistelee%20Teuvo%20Kinnunen%20/2017122251405/4