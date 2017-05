Uutinen

Etelä-Saimaa: WWF löysi ratkaisun Norppaliven kuvaongelmiin, osa Windows-puhelimista yhä pimennossa – Nyt odotellaan päähenkilön ilmestymistä Norppalive-kameran pitäisi nyt toimia lähes kaikilla käyttäjillä. WWF on tiedotteensa mukaan ratkaissut kameraa alkuviikosta vaivanneen ongelman. Osa Norppaliven käyttäjistä ei ole saanut Saimaalla olevaa kiveä kuvaavan kameran kuvaa avattua. Ongelma johtui siitä, että WWF on siirtynyt käyttämään suojattua liikennettä nettipalvelussaan. Kyseinen suojaus aiheutti joillakin laitteilla ongelmia live-videon näyttämisessä. Ongelma on WWF:n mukaan nyt kierretty, ja Norppaliven pitäisi näkyä normaalisti valtaosalla laitteista. Osalla Windows-puhelimia kamera ei kuitenkaan edelleenkään toimi. Jos video ei näy, WWF opastaa toimimaan seuraavan ohjeen mukaisesti. 1. Klikkaa videon yläpuolella olevaa Etkö näe videota? -linkkiä. 2. Jos kuva ei edelleenkään lataudu, kokeile Chrome-selainta, joka yleensä toimii laitteen vakioselainta luotettavammin. Norppalive-lähetys alkoi keskiviikkona. Vielä perjantai-iltapäivään mennessä norppia ei tiettävästi ole kuvassa näkynyt. Norppaliven löydät osoitteesta wwf.fi/norppalive. Lue koko uutinen:

