Etelä-Saimaa: Vielä ehtii varautua äitienpäivään — Starboxin blogeista ruokavinkkejä ja naposteltavaa kisastudioon Sunnuntaina vietettävään äitienpäivään on vielä yllin kyllin aikaa varautua. Starboxin bloggaajat ovatkin koonneet käteviä vinkkejä äitienpäivän varalle. Blogeista löytyy ideoita äitienpäiväruokia varten. Lisäksi äitienpäivän illan kruunaa jääkiekkotrilleri Sveitsi—Suomi, joten kotikatsomoissa on tarvetta naposteltavalle. Vinkkejä voi toteuttaa osin tai kokonaan ja niitä voi yhdistellä mielin määrin. Herkuttelijat ruokablogin Hertta Pauliina Puumalainen on kerännyt kymmenen ruokavinkkiä äitienpäiväksi. Vinkit kattavat koko päivän aamupalasta lounaalle ja päivälliselle. Lisäksi reseptilistalta löytyy pari jälkiruokaa ja iltapalavinkkinä juustohampurilainen. Pappila -blogi on puolestaan kerännyt napostelumenun kiekkokatsomoon. Kiekon kanssa, ja miksi ei muutenkin, sopii monenlainen sormin syötävä. Tavallisten perunalastujen ja viinirypäleiden lisäksi kisastudiossa toimivat esimerkiksi lehtikaalisipsit, tonnikalapullat sekä srirachamajoneesi. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot.

