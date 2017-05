Uutinen

Etelä-Saimaa: Vasket ja viileys saattelivat juhlapyöräilijät matkaan Viipuriin — räntää niskaansa saaneet viipurilaiset olivat jo sulaneet saunassa Kolmaskymmenes Lappeenranta—Viipuri-ystävyyspyöräily starttasi aamukahdeksalta Lappeenrannan Marianaukiolta kohti Viipuria. Tällä kertaa matkaan lähdettiin Suomen liput liehuen, sillä pyöräily osui J. V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivään sen lisäksi, että se on osa Suomi 100 -juhlintaa. — Perillä pienoislippuja on sitten tarkoitus ojentaa viipurilaisille, Lappeenrannan kaupungin tapahtumakoordinaattori Jorma Kallio kertoi. Juhlapyöräilyllä on mukana 160 suomalaista pyöräilijää, huoltojoukkoja sekä 25 Viipurista torstaina Lappeenrantaan polkenutta fillaristia. Matkaan lähdettiin viileämmässä kelissä kuin monena vuonna. Se ei konkareita haitannut. — Viileää on ollut ennenkin, on ollut lumisadettakin. Nyt luvassa on aurinkoakin, myhäili huonekaluliike Vepsäläisen joukkueessa laskujensa mukaan noin kymmenettä kertaa matkaan startannut Ari Jumppainen. Lumisadetta saivat niskaansa myös torstaina Lappeenrantaan pyöräilleet viipurilaiset. — Ei se haitannut. Illalla lämmiteltiin saunassa, käveltiin kaupungilla ja laulettiin yhdessä, kertoivat Dmitri ja Elvira Romanenko ja pistivät Marianaukiolla Ruokolahden vaskikvintetin tahtiin vielä aamutanssiksikin. Juhlapyöräilyyn osallistuu kolme jo ensimmäisessä pyöräilytapahtumassa mukana ollutta: Suomi-Venäjä -seuran Lappeenrannan osaston silloiset pyöräilyvastaavat Keijo Laine ja Veli-Pekka Pakarinen matkaavat Viipuriin huoltojoukoissa. Pyörällä matkaan laittautui silloinen puheenjohtaja Jorma Kallio. — Todella paljon mukana on niitä, jotka ovat osallistuneet monta kertaa tai liki kaikki kerrat, Kallio kertoo. Aina joukko kuitenkin osittain myös uusiutuu. Esimerkiksi joutsenolainen Seppo Pätilä etsiskeli joukkuettaan Marianaukiolla aamulla jo hyvissä ajoin ja kertoi lähtevänsä pyöräilylle ensimmäistä kertaa. — Tämä on pitkäaikainen haave. Pidän pyöräilystä, ja tällaiset erikoisuudet kiehtovat. Vain kerran olen Svetosta käynyt pyörällä Venäjällä, Pätilä kertoi. Koko ystävyyspyöräilyidean isä 30 vuoden takaa, rovasti Matti J. Kuronen, sai Marianaukion lähtöseremonioiden yhteydessä Viipurin-pyöräilyn juhlaviirin. Venäjän rajan pyöräilijät ylittävät piakkoin, kymmenen korvilla, ja perillä Viipurissa joukon pitäisi olla kello 15. Paluumatka Suomeen alkaa huomenna kello 10. Reissu päättyy Lappeenrannan satamatorille, jonne tuloaika on noin kello 16. Lue koko uutinen:

