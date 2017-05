Uutinen

Etelä-Saimaa: Vain Wirma herätti tunteita Lappeenrannan organisaatiouudistuksessa Lappeenrannan kaupunki alkaa kesäkuun alussa pyörittää virka- ja luottamushenkilöhallintoa uudella mallilla. Myös kaupunkiyhtiöiden rakennetta on uudistettu. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden organisaatiomallin viime syyskuussa. Uudistuspaketin valmisteli johtavista viranhaltijoista ja valtuustoryhmien puheenjohtajista koostunut toimikunta. Ehkäpä riittävän laaja valmistelijajoukko varmisti, että toimikunnan työ sujui sopuisasti. Ainoa asia, joka herätti tunteita, oli yrityspalveluja tarjoavan kaupunkiyhtiö Wirman toiminnan ja työntekijöiden siirtäminen kaupungin organisaatioon. Siihenkin löytyi lopulta yksimielisyys. Rakenteita lähdettiin rustaamaan syksyllä 2015 soteuudistuksen ja maakuntauudistuksen vuoksi. Kunnilta katoaa nykyisiä tehtäviä ja toisaalta tulee uusia. Lisäksi uusi kuntalaki uusine säännöksineen tulee voimaan kesäkuun alussa. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sanoo, että uudella mallilla pitäisi pystyä toteuttamaan kaupungin strategiaa ja tulevaisuuden tehtäviä. Toimikuntaan kuulunut Jarva kertoo, että he viranhaltijat olivat alussa varovaisia ehdottamaan muutoksia, koska kyse oli myös luottamushenkilöpaikoista. — Luottamushenkilöt kuitenkin viestittivät, että haluavat olla talkoissa mukana ja luottamushenkilöorganisaatio on myös mitoitettava tulevaisuuden muutostarpeiden mukaan. Lähes ensi töinään toimikunta ehdottikin valtuuston supistamista uuden kuntalain määrittelemään minimiin. Niinpä huhtikuun kuntavaaleissa Lappeenrannan valtuustoon valittiin 51 valtuutettua aikaisemman 59:n sijaan. Yksimielisyys löytyi myös lautakuntien määrän supistamisesta ja eri toimialojen yhdistämisestä kahdeksi suurtoimialaksi. Vain Wirmasta väännettiin kättä. Yhtiön toiminnan ja työntekijöiden siirtäminen kaupungin organisaatioon piti olla sovittu. Toimikunnan työn loppumetreillä kokoomusryhmä ja Etelä-Karjalan Yrittäjät- yhdistys esittivät, että yhtiön toiminta jatkuisi entisellään. Valtuusto kuitenkin päätti, että wirmalaiset siirtyvät kaupungin palkkalistoille vuoden 2017 alusta entisillä palkoillaan ja työehdoillaan. Kaupunginjohtaja Jarva sanoo, että Wirmasta siirtyi 15 ihmistä. Kymmenen meni kaupunkikehityksen toimialalle, kolme siirtyi konsernihallintoon ja kaksi suoraan Jarvan alaisuuteen. Toinen Jarvan alaisuuteen siirtynyt on Wirman toimitusjohtaja Markus Lankinen. Jarva ihmettelee kohua, joka syntyi Lankisen nimityksestä johtavaksi asiantuntijaksi. — Hän tekee samalla tavalla aikaisempia tehtäviään kuin muutkin wirmalaiset. Siirto kaupungin hommiin vain edellytti hallinnollisen päätöksen, koska toimitusjohtaja on toimielin. Lue koko uutinen:

