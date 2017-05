Uutinen

Etelä-Saimaa: Työturvallisuudessa on edelleen urakkaa — varsinkin rakennustyömailla yhä paljon laiminlyöntejä Puhelinsoitto Rakennusliiton aluepäällikölle työturvallisuusasioista ja niiden laiminlyömisestä ajoittuu sattumalta asioiden ytimeen. — Paraikaa seison sellaisella paikalla, jossa työntekijä on katolla töissä ilman kaiteita ja turvavarusteita, Kari Lapatto vastaa puhelimeen keskiviikkoaamuna Etelä-Karjalasta. Hän sanoo aikovansa puuttua tilanteeseen. Hän pitää tätä tapausta työturvallisuuden törkeänä välinpitämättömyytenä. Lapatto sanoo, että työt keskeytetään välittömästi ja aluehallintovirastolle tehdään laiminlyönneistä ilmoitus. Rakennusliiton aluepäällikön kertoma tuore tapaus osoittaa, että vaikka työturvallisuuden eteen on tehty viime vuosina paljon töitä, parantamista on yhä. — Työturvallisuus ei ole kaikilta osin kunnossa. Se on aina kohteesta ja tekijästä kiinni. Teen henkilökohtaisesti noin 150 työpaikkakäyntiä vuosittain, ja noin kolmasosassa on työturvallisuusasioissa puutteita. Kaikki eivät ole yhtä törkeitä kuin tämä uusin tapaus. UPM Kymi sai tällä viikolla yhtiön sisäisen Paras parantaja -turvallisuuspalkinnon. Sellutehtaalla on tehty töitä neljä vuotta ilman poissaoloihin johtavia työtapaturmia. Paperitehtaalla vastaava aika on 1,5 vuotta. 5. toukokuuta 1975 eli 42 vuotta sitten tehtaalla paperimiehenä aloittanut Pekka Pöysä sanoo, että työturvallisuusajattelu on muuttunut olennaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. — Ei työturvallisuus ollut joskus 1970- ja 1980-luvuilla päällimmäinen asia. Turvallisuus jäi puheen tasolle. Jos oli tehtävänä vähän vaarallisempaa työtä, sitä vain todettiin, että olkaahan varovaisia siellä. Pöysäkään ei ole välttynyt työtapaturmilta. 1980-luvun puolivälissä häneltä murtui peukalo, kun kahden raudan välinen lukitushaka petti ja sormi jäi puristuksiin. — Kuuden viikon sairausloma siitä tuli. Vastaava tapaturma ei olisi enää mahdollinenkaan, sillä sellaisia kohteita ei enää tehtaalla olekaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/12/Ty%C3%B6turvallisuudessa%20on%20edelleen%20urakkaa%20%E2%80%94%20varsinkin%20rakennusty%C3%B6mailla%20yh%C3%A4%20paljon%20laiminly%C3%B6ntej%C3%A4/2017522244439/4