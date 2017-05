Uutinen

Etelä-Saimaa: The Switch pyörii mukavassa myötätuulessa: Lappeenrantaan palkattu ja palkataan lisää työntekijöitä Lappeenrannan Selkäharjussa muun muassa tuulivoimageneraattoreita valmistava The Switch kasvatti viime vuonna liikevaihtoaan 80 prosenttia. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli 40 miljoonaa euroa, mutta viime vuonna luku oli jo 72 miljoonaa euroa. Yhtiön markkinointijohtajan Mikko Lönnbergin mukaan kaikki merkit viittaavat siihen, että tänä vuonna laivojen akseligeneraattoreita, teollisuuden tarvitsemia suurnopeussähkömoottoreita, tuuligeneraattoreita sekä niiden osakokoonpanoja myydään viimevuotistakin enemmän. — Markkinat ovat parantuneet, ja olemme tehneet kovasti raakaa työtä esimerkiksi alan messuilla. Kaikki kasvu on tullut uusien tuotteiden ja asiakkaiden myötä, Lönnberg toteaa. Parantuneet markkinat ovat tuoneet yhtiölle lisää tilauksia, mikä on tarkoittanut, että Lappeenrannan yksikköön on palkattu lisää väkeä. Lappeenrannan yksikön johtajan Matti Nikkisen mukaan uusia työntekijöitä tarvitaan todennäköisesti lisääkin. Laivageneraattoreiden testaus Lappeenrantaan Yhteensä Lappeenrannassa työskentelee tällä hetkellä suunnittelijoita ja työntekijöitä 55. Heidän lisäkseen The Switch työllistää Lappeenrannassa Nikkisen laskujen mukaan 20—30 alihankkijaa, sillä yhtiö ei valmista komponenttejaan itse, vaikka ne suunnitteleekin ja kokoaa. Lappeenrannan lisäksi The Swithcillä on Suomessa tehdas Vaasassa, josta Lappeenrantaan siirtyy kesäkuun alussa laivoissa käytettävien akseligeneraattoreiden testaus. — Testaus siirtyy tänne, koska se sotkee Vaasan tuuligeneraattorituotantoa. Kun testauskin tulee Lappeenrantaan, tänne muodostuu meriteollisuustuotteidemme kokonaisuus, Nikkinen sanoo. Kaikkiaan The Switchissä on työntekijöitä Suomen sekä Norjan yksiköissä noin 200. Maailman suurin tuuligeneraattori tehty Lappeenrannassa The Switchin Lappeenrannan yksiköllä on hallussaan maailmanennätys. Se toimitti Ison-Britannian rannikolle toimivaan merituulivoimalaan jättigeneraattorit, jotka ovat maailman suurimmat. Nikkisen ja Lönnbergin mukaan ne ovat hyvä esimerkki Selkäharjussa toimivan The Switchin tuotannosta: sellainen tehdään kuin asiakas tarvitsee. Muutaman kehnommin sujuneen vuoden jälkeen The Switch on saanut tuotteitaan kaupaksi esimerkiksi Kiinassa, jonka uusiutuvan energian markkinat tyrehtyivät 2011. — Kiinassa rakennettiin jossain vaiheessa tuulivoimaa jopa sellaisille alueille, joihin ei ollut rakennettu sähköverkkoa. Valtio tuli ja puhalsi pelin poikki vuonna 2011, mikä näkyi heti myös meidän myynnissämme, Lönnberg kertoo. Japanilaisten syleilyssä Japanilainen suuryritys Yaskawa osti The Switchin vuonna 2014. Yaskawalla on 14 500 työntekijää ympäri maailmaa, ja vuonna 2015 sen liikevaihto oli 3,3 miljardia. Ilman Yaskawaa The Switchillä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta päästä Japanin markkinoille, mutta nyt sen liikevaihto siellä on tuplaantunut parissa vuodessa. Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen Japanissa on satsattu vaihtoehtoiseen energiateknologiaan, mikä tietää hyvää myös jatkossa tuulivoimakomponenteistaan tunnetuksi tulleelle The Switchille. — Meidät ostaessaan Yaskawa hankki uusiutuvan energiatuotannon teknologiaosaamista. Kun yhtiön ydinstrategia on olla mukana näissä energiatuotannoissa, tarkoittaa se, että The Switchillä on konsernissa keskeinen asema, Nikkinen sanoo. Tuulivoiman lisäksi The Switch tekee komponentteja myös aalto- ja vuorovesienergiatuotantoon. Yhtiö osti Yaskawan tuella viime syksynä Wärtsilältä Norjassa sijaitsevan liiketoiminnan, joka on erikoistunut laivoissa käytettäviin megawattiluokan sähkökäyttöihin. Kauppa vahvisti yhtiön omaa meriteollisuuden liiketoimintaa. Lue koko uutinen:

