Uutinen

Etelä-Saimaa: Suna Kymäläinen epäilee Postin omistajaohjauksen pettäneen: ”Tämä sotii vahvasti kansalaisten oikeustajua vastaan” Ruokolahtelainen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.) on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Postin toimista. Kymäläinen epäilee Postin omistajaohjauksen pettäneen. — On outoa, että positiivista tulosta tekevä valtionyhtiö Posti yrittää suurtyöttömyyden kanssa painivassa Suomessa ulkoistaa aikakausilehtien videokoodaustyötä Filippiineille. Tämä sotii vahvasti kansalaisten oikeustajua vastaan, sanoo Kymäläinen tiedotteessa. Kymäläinen kysyy tiedotteessa, onko seuraavaksi videokoodauksen siirto edessä paketeissa, lehtikimpuissa, maksikirjeissä ja vanhojen kirjelajittelukoneiden postissa. Kirjeet ovat vielä suuremman viestisalaisuuden piirissä. — Ei voi olla oikein, että tilanteessa, jossa työllisyyden lisääminen ja työurien pidentäminen keinovalikoimasta heitetään romukoppaan valtionyhtiössä, jossa erityistä huolta on kannettava Postin lakisääteisten tehtävien hoidosta ja maan lakien kunnioittamisesta. Voiko Postin johdossa toimiva henkilö nostaa 50 000 euroa kuukausipalkkaa ja sulkea samaan aikaan silmät siltä ympäristöltä, jossa Postin asiakkaat ja kansalaiset elävät, Kymäläinen kysyy. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/12/Suna%20Kym%C3%A4l%C3%A4inen%20ep%C3%A4ilee%20Postin%20omistajaohjauksen%20pett%C3%A4neen%3A%20%E2%80%9DT%C3%A4m%C3%A4%20sotii%20vahvasti%20kansalaisten%20oikeustajua%20vastaan%E2%80%9D/2017522246391/4