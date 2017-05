Uutinen

Etelä-Saimaa: Sotilaskotiin telamiinalle — viimeisen kerran Lappeenrannan Rakuunamäen perinteikäs sotilaskoti on avoinna yleisölle viimeisen kerran huomenna lauantaina. Sotilaskodin herkkuja kuten munkkeja ja telluja eli telamiinoja voi käydä maistelemassa kello 9—15. Samalla sotilaskodissa myydään yleisölle vielä jäljellä olevaa sotilaskodin irtaimistoa. Osa siitä on jo myyty ja osa siirretty museoon. Sotilaskoti on periaatteessa tarkoitettu vain varusmiehille ja puolustusvoimien omalle väelle. Nyt sotilaskodille voi käydä heittämässä hyvästit myös ilman varusmiesseuraa tai henkilökuntaa, sillä päivä korvaa perinteisen, syksyllä pidetyn avoimen ovien siskonpäivän. Ensi syksynä Rakuunamäen sotilaskotia ei enää ole. Rakuunamäellä palvelee vielä kourallinen viime heinäkuussa vuoden palveluksen aloittaneita varusmiehiä. Lisäksi siellä majoittuu komennusväkeä Haminasta. Majoitustiloja tarvitaan näillä näkymin vuoden 2018 kevääseen asti, jolloin Maasotakoulun Leirikentän uudisrakennus valmistuu. Sotilaskoti on auki varusmiehille ja puolustusvoimien omalle väelle toukokuun loppuun asti. Sen jälkeen varusmiehiä palvelee sotilaskoti Maasotakoulun Leirikentällä. Sotilaskotiyhdistys on toiminut Lappeenrannassa vuodesta 1918 alkaen ja Rakuunamäen sotilaskoti 98 vuotta. Sotilaskotiin lauantaina tulevia neuvotaan pysäköimään autot viereiselle Adolf Ehrnroothin aukiolle. Lue koko uutinen:

