Etelä-Saimaa: Perttu Kytöhonka yrittää auttaa NST:tä takaisin entiseen loistoonsa, yksi keino on kulttuurinmuutos pelinomaiseen harjoitteluun NST Lappeenranta on ollut pitkään kiinteä osa Suomen huippusalibandya. Miesten salibandyliigassa NST on pelannut 12 kautta. Pysymisen Suomen huipputasolla mahdollisti Etelä-Karjalan alueen pitkäjänteinen ja laadukas junioritoiminta. NST:n miesten edustusjoukkue on perinteisesti ollut hyvin omavarainen. Sen tason nuupahdus on ollut seurausta alueen junioritoiminnan tason laskusta. NST:n miesten päävalmentaja Perttu Kytöhonka muistuttaa urheilun olevan sellaista, että joskus asiat voivat mennä myös vihkoon. Se taas voi olla seuralle terveellistäkin. — Siitä voi tulla lopullinen hoksaus, mikä on jatkuvan hyvän juniorityön merkitys. Ei siinä itku auta. Pitää vain rukata päivittäistä toimintaa ja tuoda sinne jonkinlaista omaa juttua. Kytöhonka haluaa olla vaikuttamassa NST:n indentiteettiin ja toimintakulttuuriin. — Jos siihen saisi pysyvämpääkin muutosta, josta seura hyötyisi muutenkin kuin yksittäisenä kautena. Minulle on ollut tärkeää, että meillä NST:ssä harjoitteluun on haluttu tuoda ajatusmaailmaa, että pelin kautta, pois fysiikka- ja tekniikkadrillaamisesta. Kytöhonka uskoo, että pelinomaiseen harjoitteluun keskittyminen rakastuttaa junioreja salibandyyn. — Minulla on tällainen mutu, että jos oikein rakastuu johonkin hommaan, sitä saattaa tehdä myös omalla ajalla. Sieltä tulee kaivattuja tunteja, jotka kehittävät pelaajien tekniikkaa ja fysiikkaa vähän salaa. NST:n edustusjoukkueen kausi oli vaikea, mutta joukkue selvisi siitä ja otti kauden viimeisessä ottelussaan suuren voiton tiukassa paikassa. — Meidän tapauksessamme aika tekee koko ajan tehtäväänsä, jo ilman näitä ulkopuolelta tulevia pelaajia. Olin positiivisella mielellä jo silloin, kun joukkue viestitti vahvasti haluavansa pysyä yhdessä. Joukkue jatkaa harjoituskaudella toimintaansa siitä, mihin se pelikauden päättyessä jäi. — Tekemisiämme pitää tietysti arvioida kriittisesti. Yhteinen analyysimme joukkueemme kanssa oli, että mielestämme teimme hyviä juttuja ja kehityimme kauden aikana. Tulos tuli vähän viiveellä, mutta mihinkään radikaaliin muutokseen ei ole syytä. Saimme nytkäytettyä kulttuuriamme aika fiksuun suuntaan.

