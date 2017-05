Uutinen

Etelä-Saimaa: Ostosmatkailijat odottelivat Suomeen pääsyä, Laplandia-marketin yrittäjä pelkää kaupankäynnin tyssäävän hitauteen Lappeenrantaan saapuneet venäläiset ostosmatkailijat ovat valittaneet rajatarkastusten sujuneen hitaasti Nuijamaan raja-asemalla. Venäjän puolella tarkastus on sujunut nopeasti, mutta Suomen puolella on joutunut jonottamaan. Nuijamaalla toimivan Laplandia-marketin yrittäjä Mohamad Darwich kertoo usean ostosmatkailijan kertoneen asiasta. Suomeen pääsyä joutui viikonvaihteessa odottamaan muutaman tunnin. Hän on jutellut asiasta muutaman muun yrittäjän kanssa, ja he ovat kertoneet samaa. — Kaverini oli jonossa viikonloppuna. Hän kertoi, että monet eivät ennättäneet tulla ostoksille, koska kaupat olivat jo menossa kiinni. Heidän piti kääntyä takaisin. Odottaminen pitkässä jonossa on kuin olisi keskellä autiomaata. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/12/Ostosmatkailijat%20odottelivat%20Suomeen%20p%C3%A4%C3%A4sy%C3%A4%2C%20Laplandia-marketin%20yritt%C3%A4j%C3%A4%20pelk%C3%A4%C3%A4%20kaupank%C3%A4ynnin%20tyss%C3%A4%C3%A4v%C3%A4n%20hitauteen/2017122242289/4