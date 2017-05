Uutinen

Etelä-Saimaa: NST haluaa palata nopeasti miesten salibandyliigaan: ”Se tavoite ohjaa toimintaamme” Risto Töllikön paluu tukee NST Lappeenrannan miesten edustusjoukkueen pyrkimystä nousta taantumasta. Töllikkö on salibandyn MM-hopeamitalisti ja kuului NST:n kapteenistoon ennen lähtöään Espoon Oilersiin. NST:hen ovat palanneet myös joukkueen entinen kapteeni Samuli Hulkkonen ja Aleksi Ikonen, jotka pelasivat päättyneen kauden Ruotsin Superliigaa Karlstadissa. — He ovat laatupelaajia, mutta ennen kaikkea joukkuepelaajia. He tekevät päivittäisen työnsä hyvin, mutta eivät itsestään numeroa, NST:n päävalmentaja Perttu Kytöhonka toteaa. Kytöhongan mukaan NST:n tavoitteena on palata nopeasti miesten salibandyliigaan. — Haluamme pelata noususta ensi keväänä. Emme voi muuta puhua, kun joukkue vahvistuu tällaisilla kavereilla. Se tavoite ohjaa toimintaamme. Kytöhonka toteaa, ettei hänellä ole aikomusta ladata messiaan roolia kenellekään paluukolmikosta. — Minun ja puheenjohtaja Ville Kuuselan ajatus on se, että NST pärjää nyt ja jatkossa ennen kaikkea sillä, että olemme vahva joukkue, vahva kollektiivi ja tiivis yhteisö. Töllikkö, Hulkkonen ja Ikonen sopivat Kytöhongan mukaan myös persoonina siihen, mitä NST:ssä parhaillaan rakennetaan. — Heidän egonsa ei ole kivitalon kokoinen. Kolmikko näyttää NST:n nuorille arjessa, miten huipputason pelaaja toimii. — Töllikkö painoi pari vuotta sitten maalin MM-finaalissa, mutta hänen tekemisessään ja harjoittelussaan ei ole mitään sellaista, että hän ottaisi jotain vapauksia tai edes haluaisi niitä. Jos joukkueen nimekkäin jäsen tekee päivittäin jokaisen asian viimeisen päälle, muilla ei juuri ole varaa kokeilla rajoja, että voisiko jossain kohtaa ottaa itse vähän löysemmin. — Ei niin, että sellaista olisi ollut edes ilmassa. Kytöhonka ymmärtää, että NST:n nousutavoite voi kuulostaa joidenkin mielestä hassulta, kun NST oli päättyneellä kaudella divarin runkosarjassa 13:s. — Divarin voimasuhteet ovat kuitenkin paljon tasaisemmat kuin liigassa. Kuin yö ja päivä NST:n miesten edustusjoukkueen tilanne on dramaattisesti parempi kuin vuosi sitten. Tuolloin salibandyliigasta putoamiseen päättynyt kausi oli järkytys joukkueelle, josta poistui muutaman pelaajan sijaan lopulta toistakymmentä. NST:llä ei ollut A-juniorijoukkuetta, eikä koko alueella ollut aikuispelaajissa juurikaan reserviä. — Viime vuonna tähän aikaan meillä oli nolla pelaajasopimusta, nyt 23 ja lisäksi viisi-kuusi pelaajaa try-outilla. Käytännössä vuosi sitten meillä oli avoimet ovet: kaikki halukkaat otettiin mukaan. Tuolloin Kytöhonka ymmärsi pian, että NST:n välitön paluu salibandyliigaan ei ole realistinen tavoite. — Lähdimme tekemään nousua pidemmän kaavan kautta. NST sai raavittua kasaan joukkueen, joka säilytti sarjapaikkansa voittamalla Kontiolahdella LeBan playout-sarjan kolmannessa ottelussa. Kauden mittaan NST:n uudeksi selkärangaksi kasvoivat omat juniorit, jotka porskuttivat lopulta myös B-juniorien ykkösdivisioonasta SM-sarjan puolivälieriin. Heistä Joonatan Kovanen kruunasi kautensa nuorten maailmanmestaruuteen. — Olisimme olleet lirissä ilman 1999-ikäluokkaamme. Heidän ei olisi teoriassa pitänyt olla valmiita hyppäämään miesten divariin, mutta he pystyivät siihen. Se oli iso pelastus. Kytöhongan mukaan kausi osoitti, minkälainen merkitys yhdelläkin vahvalla juniori-ikäluokalla voi edustusjoukkueelle olla. NST:lle se oli selkänoja vaikeassa tilanteessa. — Se oli seurausta tosi hyvästä juniorityöstä, josta minä pääsin edustusjoukkueen päävalmentajana siinä hetkessä nauttimaan. Tulevaan kauteen NST ei lähde pelillisestikään nollasta. Joukkue tuntee Kytöhongan ja Kytöhonka joukkueensa. — Olemme harjoitelleet yhdessä jo yhden kauden. Tilanteemme on vuoden takaiseen verrattuna niin erilainen ja syvemmälle menevä kuin pelkkää nimilistaa lukemalla voisi päätellä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/12/NST%20haluaa%20palata%20nopeasti%20miesten%20salibandyliigaan%3A%20%E2%80%9DSe%20tavoite%20ohjaa%20toimintaamme%E2%80%9D/2017122243511/4