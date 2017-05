Uutinen

Etelä-Saimaa: Maajoukkuepuolustaja Risto Töllikkö palaa NST:n takalinjoille – ”Seurassa on menty kovaa vauhtia eteenpäin” Esport Oilersia viime kaudella miesten salibandyliigassa edustanut Risto Töllikkö, 25, palaa NST Lappeenrannan paitaan. Töllikkö vahvistaa merkittävästi salibandydivarissa pelaavan NST:n alakertaa. Suomea 38 maaottelussa edustaneen ja MM-kisoissakin pelanneen puolustajan kausi Espoossa oli rikkonainen ja päätös paluusta sinipaitaan syntyi hyvissä ajoin. — Seurassa on menty kovaa vauhtia eteenpäin ja olen myös kuullut paljon positiivista niin valmennuksesta kuin taustatyöstä, jota on tehty seuran kehittämisen eteen. Myös nykyiset pelaajat ovat antaneet paljon kehuja toiminnasta, joten tämä oli siinä mielessä helppo päätös, Töllikkö kertoo NST:n julkaisemassa sopimusuutisessa. Raudanlujan laukauksen omaava puolustaja on kerännyt neljällä liigakaudella peräkkäin yli 20 pistettä. Kaudella 2012—13 Töllikkö paukutti 26 runkosarjan ottelussa 20 maalia. Töllikön tavoitteena on kehittyä edelleen pelaajana ja auttaa joukkuetta omalla panoksellaan. — Haluan nauttia taas lajista. Uskon sen tapahtuvan NST:n paidassa. NST:n päävalmentajalle Perttu Kytöhongalle Töllikön paluu on aikainen joululahja. — Risto on kansainvälisen tason pelaaja, joka vasta lähestyy parhaita vuosiaan. Risto tuo meille valtavan määrän osaamista. Hän on ennen kaikkea pelaaja, joka kykenee huippulaadukkaaseen peruspeliin vaihdosta ja illasta toiseen, Kytöhonka kertoo. Lue koko uutinen:

