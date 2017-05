Uutinen

Etelä-Saimaa: Lokin muna on poissa — taiteilijalla ei ole tietoa mitä teokselle on käynyt Vuoksen lenkkeilijöille tuttu maamerkki, ympäristötaideteos Lokin muna on poissa. Kuivalla maalla tällä hetkellä sijaitseva betonipaasi, jolla muna seisoi, on tyhjä. Paaden vieressä teoksesta muistuttaa enää muutama valkoinen pinnan kappale. Niiden vieressä lojuu muutama tyhjä oluttölkki. — Meillä ei ole tietoa, mitä munalle on tapahtunut, kertoo viheraluesuunnittelija Erika Luhtanen Imatran kaupungilta. Myöskään teoksen opiskelutyönään tehneet taiteilijat Milla Kuisma ja Ville Räty eivät osaa sanoa, mitä teokselle on käynyt. — Me emme ole tehneet mitään sen suhteen, vaikka puhetta huonokuntoisen työn poistamisesta on ollut. Onko joku sitten hävittänyt sen, pohtii Kuisma. Kuisma muistelee, että teos tehtiin vuosina 2003—2004. Se on ollut paikallaan Vuoksessa siitä lähtien. — On aika hauskaa, että teoksesta tuli Imatralle maamerkki ja näin pitkäksi aikaa, sanoo Kuisma. Elokuun lopussa 2015 jo heikkoon kuntoon päässyt muna tosin kellahti Vuokseen. Tuolloin Ville Rädyn isä, näyttelijä Pekka Räty nosti sen takaisin paikoilleen. Kuismalla ja Rädyllä on periaatteessa kiinnostusta uuden Lokin munan tekemiseen. — Jos vain muilta töiltä olisi aikaa ja jos teoksen tekemiseen olisi mahdollista saada joku apuraha, miettii Kuisma. Entisen Lokin munan runko oli rautaa ja pinta lasikuitua. Se oli maalattu alkydimaalilla. — Uusi teos kannattaisi tehdä kestävämmäksi, esimerkiksi valamalla muottiin. Lue koko uutinen:

