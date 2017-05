Uutinen

Etelä-Saimaa: Lepän kukinta lopuillaan, koivun siitepölyä ei toistaiseksi ilmassa Kaakkois-Suomessa lepän kukinta on lopuillaan ja siitepölyä ilmassa vähän. Lisäksi ilmassa on pajun siitepölyä, tiedottaa Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti. Viileänä pysyttelevä sää on viivästyttänyt koivun kukinnan alkua eikä sen siitepölyä ole toistaiseksi havaittu ilmassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/12/Lep%C3%A4n%20kukinta%20lopuillaan%2C%20koivun%20siitep%C3%B6ly%C3%A4%20ei%20toistaiseksi%20ilmassa/2017522246390/4