Etelä-Saimaa: Lappeenrannassa haudataan 38 tunnistamatonta sankarivainajaa kaatuneitten muistopäivänä 21. toukokuuta Lappeenrannassa järjestetään valtakunnalliset sankarihautajaiset 21. toukokuuta. 38 tunnistamatonta sankarivainajaa siunataan ja haudataan kaatuneitten muistopäivänä. Vainajista kymmenen kaatui talvisodassa ja 28 jatkosodassa. Vainajista 32 löydettiin Kannakselta ja kuusi Laatokan Karjalan taistelupaikoilta. Sankarivainajat siunaa puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka Särkiö. Hän myös pitää jumalanpalveluksen saarnan Lappeenrannassa. Särkiön apuna on puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän papistoa. Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) saapuu tilaisuuteen. Kaatuneitten muistopäivän messu alkaa Marian kirkossa kello 10. Vainajien siunaaminen ja arkkujen laskeminen hautaan alkaa kello 12.00. Maavoimien tiedotteen mukaan Suomeen on palautettu Venäjältä yli 1 200:n suomalaisen sotilaan jäänteet vuosina 1992—2016. Noin 340 vainajan henkilöllisyys on varmistettu DNA-analyysillä. Tunnistettujen sotilaiden jäänteet on toimitettu heidän kotiseurakuntiensa sankarihautausmaille. Tunnistamattomat vainajat on puolestaan haudattu pääasiassa Lappeenrantaan, Joensuuhun ja Kajaaniin. Tänä keväänä ja kesänä haudataan kuusi tunnistettua vainajaa heidän kotiseurakuntiensa sankarihautoihin. Lue koko uutinen:

