Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan toimitilayhtiöt uuden emoyhtiön hoiviin Lappeenrannan kaupungin toimitilayhtiöt siirtyvät uuden emoyhtiön helmoihin. Emoyhtiön, Lappeenrannan Toimitilat Oy:n (LATO) toimitusjohtajaksi on valittu Mikko Hietamies. Hän oli aiemmin Williparkkiyhtiön ja Teatterikiinteistöyhtiön toimitusjohtaja. Kaupungin kiinteistökanta jaetaan kahteen toimitilayhtiöön, jotka ovat LATO:n tytäryhtiöitä. Lappeenrannan Kuntakiinteistöjen taseeseen laitetaan rakennukset, jotka on vuokrattu kaupungin omaan palvelutuotantoon. Teatterikiinteistöyhtiö on Kuntakiinteistöjen tytäryhtiö. Lappeenrannan Yritystilan taseeseen laitetaan rakennukset, jotka vuokrataan muualle kuin kaupungin käyttöön. Williparkkiyhtiö on LATO:n tytäryhtiö, jonka päätökset tehdään LATO:n hallituksessa. Myös Yritystilan päätökset tehdään LATO:n hallituksessa. Emoyhtiö LATO:n ensimmäinen yhtiökokous on 5. kesäkuuta, kun uusi valtuusto kokoontuu ensimmäisen kerran. Valtuusto käyttää yhtiökokouksen valtaa ja valitsee emoyhtiön hallitukseen 13 luottamushenkilöä. Emoyhtiön hallituksen jäsenistä valitaan tytäryhtiöiden hallitukset. Nykyiset tytäryhtiöiden toimitusjohtajat jatkavat pesteissään ja muodostavat LATO:n johtoryhmän. Lue koko uutinen:

