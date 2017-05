Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuntalaisaloite poikii Lappeenrannassa esityksen skeittihallin vuokraamisesta harrastajien käyttöön Kuntalaisaloite skeittihallin saamisesta Lappeenrantaan etenee. Nuoriso- ja liikuntatoimi esittää, että kaupunki vuokraa tarpeisiin soveltuvan hallin rullalautailijoiden, BMX-pyöräilijöiden ja potkulautailijoiden käyttöön.Nuorisotoimen selvitysten mukaan Lappeenranta on yksi viimeisistä yli 40 000 asukkaan suomalaiskaupungeista, joista skeittihallia ei vielä löydy. Rullalautailu on uutena lajina Tokion vuoden 2020 kesäolympialaisissa.Nuoriso- ja liikuntalautakunta käsittelee asiaa tiistaina. Jos esitys hyväksytään, nuorisotoimi saa tehtäväkseen valmistella ehdotusta siitä, että skeittihallin kulut kattava lisämääräraha sisällytettäisiin nuorisotoimen talousarvioon.Seuraavaksi asiaa käsittelisi uusi lasten ja nuorten lautakunta.Nuorisotoimi on tehnyt yhdessä kuntalaisaloitteen laatijoiden kanssa listan skeittihallin perustarpeista ja -tiedoista, joiden pohjalta suunnittelua voidaan jatkaa.Skeittihalli tarvitsisi 200—300 neliömetrin tilan, jonka sisälämpötila olisi noin 15 astetta ja jonka lähelle pääsisi julkisilla kulkuneuvoilla.Nuorisotoimen tekemien alustavien tiedustelujen perusteella hallien vuokrataso Lappeenrannassa on noin 6 euroa neliöltä.Halli olisi avoinna 9—10 kuukautta vuodessa. Kesäaikana lajien harjoittelu tapahtuisi ulkotiloissa.Kuntalaisaloitteen skeittihallin saamiseksi Lappeenrantaan allekirjoitti 550 ihmistä. Lue koko uutinen:

