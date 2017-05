Uutinen

Etelä-Saimaa: Kunnossapitoyhtiö Eforalla yt-neuvottelut Honkalahden sahalla Joutsenossa — yhtiön Sahat ja LVL -tulosyksikkö tavoittelee säästöjä Honkalahden sahan kunnossapidosta vastaava Efora aloittaa yt-neuvottelut. Eforan toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen kertoo, että Eforan koko Sahat ja LVL –tulosyksikössä tavoitellaan säästöjä. Joutsenon lisäksi yt-neuvottelut koskevat Kiteen, Uimaharjun ja Varkauden sahoja sekä Varkauden LVL-yksikköä. Yt-neuvotteluissa tarkastellaan koko tulosyksikön henkilöstöä, eli noin 70 henkilöä. Neuvottelujen taustalla on tulosyksikön taloudellinen tilanne. Tykkyläisen mukaan on liian aikaista arvioida johtavatko neuvottelut lomautuksiin tai irtisanomisiin. Hän kertoo, että asioista halutaan aidosti keskustella henkilöstön kanssa ennen kuin ratkaisuja tehdään. Tykkyläisen mukaan tässä vaiheessa kaikki mahdollisuudet ovat vielä auki. Kutsu yt-neuvotteluihin lähetettiin maanantaina. Ensimmäistäkään neuvottelua ei ole vielä käyty. Tykkyläinen ei myöskään vielä pysty arvioimaan neuvottelujen kestoa. — Se riippuu siitä mitä tarpeita neuvotteluissa tunnistetaan. Jos selvitys vaatii aikaa, niin sitten käytetään aikaa. Efora on Stora Enson tytäryhtiö, joka perustettiin vuonna 2009. Kokonaisuudessaan teollisuuden kunnossapitopalveluihin erikoistunut yritys työllistää noin 930 ihmistä Suomessa. Eforan yt-neuvotteluista kertoi ensin Paikallislehti Joutseno. Lue koko uutinen:

