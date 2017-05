Uutinen

Etelä-Saimaa: Kommentti: Puhetta luvassa Lappeenrannan nykyinen kaupunginvaltuusto pitää maanantaina viimeisen kokouksensa. Puhetta on luvassa, sillä se on samalla tilinpäätösvaltuusto. Tilinpäätöspuheiden lisäksi juttua saattaa syntyä uudesta hallinnon mallista ja erityisesti Wirmasta ja sen toimitusjohtajasta. Puhujien kannattaa muistaa, että kun he päättivät viime syyskuussa uudesta organisaatiosta, he päättivät samalla, että myös Wirman toimitusjohtaja siirtyy kaupungin hommiin entisellä palkalla. Mahdollisen kritiikin paikka oli silloin eikä nyt, kun tehdään, kuten sovittiin. Hallintomuutoksen myötä monen muunkin johtotason henkilön toimenkuvat muuttuvat eikä niitä ole kukaan kauhistellut. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/12/Kommentti%3A%20Puhetta%20luvassa/2017122243300/4