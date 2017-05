Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kylpylän myyntikäyrä 37 prosentin nousukulmassa: "Kasvu on jatkunut yhtäjaksoisesti jo viime heinäkuusta lähtien" Imatran kylpylän myynti on tehnyt ensimmäisellä vuosikolmanneksella poikkeuksellisen voimakkaan hypyn. Toimitusjohtaja Ari Aspian saldo voitonpäivän aamuna tiistaina oli 37 prosenttia. — Luku on täysin vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan aikaan, Aspia sanoo. Kasvuprosentti on laskettu kylpylän kokonaismyynnistä. — Objektiivisuuden nimessä on sanottava, että vuoden 2016 kevään myynti ei ollut tyydyttävä. Toisaalta kasvu on jatkunut yhtäjaksoisesti jo viime heinäkuusta lähtien ja vain kiihtynyt tämän vuoden puolella, Aspia kuvaa tämän hetken näkymiä Imatran matkailuelinkeinossa. Toukokuun alku on ollut historiallisen hyvä. — Kylpylän 300 majoitusyksiköstä vain pari on ollut vapaana viikonlopun ja alkuviikon aikana. Imatran kylpylän kokonaisuuteen kuuluu 1 200 vuodepaikkaa. Majoitusmäärien kasvu on tullut sekä suomalaisista että venäläisistä matkailijoista. — Venäläisten rahankäyttö on edelleen varovaista, mutta tärkeää on se, että majoitusvuorokauden ovat lähteneet kasvuun, Aspia sanoo. Tulevan kesän tilanne näyttää kylpylän varauskirjoissa viime vuotta vilkkaammalta. Peräkkäiset superviikonloput heinäkuun alussa ovat jo nyt täyttäneet hyvin kylpylän kapasiteettia, mutta tilaa Aspian mukaan on edelleenkin. Heinäkuun ensimmäisen viikonlopun aikana Imatraa kansoittaa pesäpalloväki ja seuraavan viikonvaihteen aikana majoituspaikkoja täyttävät Imatran ajoihin saapuvat katsojat. Loppukesä on Imatralla tapahtumien osalta rauhallisempaa, mutta matkailulukujen ennakoidaan kaunistuvan myös Mikkelin asuntomessuista. Lue koko uutinen:

