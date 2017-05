Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalaan on myönnetty 20 000 euroa Suomi 100-aluetukea — mukana Osmo’s Cosmos -yhtye ja Lappeenrannan joulukalenteri-hanke Etelä-Karjalan liitto on myöntänyt viimeiset Suomi 100 -aluetuet. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia varten suunnattua aluetukea jaettiin kolmessa hakukierroksessa yhteensä 90 000 euroa, josta 20 000 euroa nyt päättyneessä viimeisessä haussa. Aluetukea myönnettiin kolmannessa kierroksessa kaikkiaan yhdelletoista hankkeelle. Viimeisin hakukierros toteutettiin 16.1.—28.2.2017. Määräaikaan mennessä Etelä-Karjalan liittoon saapui 39 hakemusta, joiden yhteenlaskettu rahallinen arvo oli noin 200 000 euroa. Suurin avustussumma, 2 700 euroa, jaettiin Lappeenrannan kaupungin joulukalenteri -hankkeelle. Hankkeessa Lappeenrannan kaupungintalon julkisivuikkunaan rakennetaan 1.-24.12.2017 välisenä aikana päivittäin vaihtuva joulukalenteri, jossa aiheina ovat suomalainen ja karjalainen joulu sadan vuoden aikana. Lisäksi aluetukea myönnettiin muun muassa imatralaiselle Osmo's Cosmos -yhtyeelle 1 700 euroa. Yhtye on julkaissut Imatran musiikkiluokkien kanssa uuden version Jean Sibeliuksen Finlandiasta. Juhlavuoden kunniaksi kappaleesta tehdään musiikkivideo, jonka käsikirjoitus kulkee ajassa sadan vuoden matkan. Etelä-Karjalan liiton tiedotteessa kerrotaan, että tukea saaneiden hankkeiden tulee vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tarkastella Suomen itsenäisyyden vuosisataa, nykyhetkeä tai tulevaisuutta. Tukea myönnettäessä arvioitiin erityisesti hankkeen tuottamaa lisäarvoa Suomi 100 -juhlavuodelle, vaikuttavuutta alueelliseen elinvoimaan, kohderyhmän kokoa sekä maakunnan oman Karjalaisuus-teeman korostumista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/12/Etel%C3%A4-Karjalaan%20on%20my%C3%B6nnetty%2020%E2%80%89000%20euroa%20Suomi%20100-aluetukea%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89mukana%20Osmo%E2%80%99s%20Cosmos%20-yhtye%20ja%20Lappeenrannan%20joulukalenteri-hanke/2017522246388/4