Etelä-Saimaa: Arvio keikasta: Vuoden tulokas -koomikot yrittivät selviytyä Lappeenrannan-keikan huutelevasta pöytäseurueesta Minulla on uusi lavarakas. Joensuulaisen Matti Paalasen vilpittömyys ja hulvattoman roisit jutut saivat nauramaan ääneen ja sydämeni läpättämään. Paalanen oli esiintymässä Vuoden tulokas -kiertueen kanssa torstaina Sikahauska-klubilla neljän muun tulokaskoomikon kanssa. Se oli menoa heti, kun Paalanen töppösteli lavalle illan viimeisenä koomikkona. Hänestä on helppo pitää, koska esiintyminen oli sulavan vaivatonta ja läsnäolevaa eikä hänessä ole koomikkona mitään keinotekoista. Hän ei rynni lavalle ja pumppaa keinotekoista energiaa yleisöstä mikä meininki uh -maanitteluilla, vaan hän tulee lavalla olemaan oma, kummallinen ja rakastettava itsensä. Olen nähnyt Paalasen aikaisemminkin samassa tilassa vuosi tai kaksi sitten, mutta tuolloin vika oli joko Paalasessa tai minussa. Silloin esiintyminen oli kankeaa, mikä vei jutuistakin parhaan terän. Mistään sellaisesta ei ollut tällä kertaa merkkiäkään. Torstai-illan jutuistakin taisi osa olla samoja kuin pari vuotta sitten, mutta aika on tehnyt Paalaselle ja jutuille hyvää. Hänestä on tullut persoonallinen koomikko, jonka itseironia pulppuaa kuin vuoristopuron raikas vesi. Samaa kirkasta itseironiaa oli illan MC:n eli Pietari Vihulan jutuissa ja otteessa. Komiikan tekeminen omista puutteista voi olla kiusallista, jos esiintyjä tippuu itsesäälin puolelle. Itseironista viestiä sen sijaan kuulijan on helppo vastaanottaa ja samaistuakin, mutta on myös helppo ihan rehellisesti vaan nauraa, kun koomikko piiskaa itseään. Vihulalla itseironia on usein rutiinin alkusysäys, josta rutiini kasvaa kauniin orgaanisesti. Mikko Kauppinen on vuoden tulokas Paalanen saa toki kiittää hyvästä keikastaan paitsi itseään myös ennen häntä esiintyneitä Vihulaa ja Mikko Kauppista. Vuoden 2016 koomikkotulokkaaksi valitun Mikko Kauppisen rutikuivat, umpimustat one linerit ja toisinaan hieman pidemmätkin rutiinit ovat hyvässä synkassa hänen rujon esiintymisensä kanssa. Kauppisen komiikkaa oppii keikan aikana lukemaan ja aavistamaan, mihin juttujen kulma kääntyy, mutta kun Kauppinen yllättää, se onkin sitten stand upin suurta juhlaa. Myös Kauppisen lavaesiintyminen on tullut hyvällä tavalla varmemmaksi. Hänen pitkätkin taukonsa ovat juuri oikean mittaisia. Yleisö halusi esiintyjäksi Vihula lämmitti yleisöä, ja hänen epäkiitollinen tehtävänsä oli ojentaa sitä osaa yleisöstä, joka ei osannut tehdä rajaa itsensä ja esiintyjien välillä. Illan ensimmäinen varsinainen esiintyjä Simo Takanen astui ansaan jatkaessaan ”keskustelua” tämän aktiiviyleisön kanssa. Hänen settinsä kärsi keskustelusta ja keikasta tuli varsin sekava pläjäys hänen omia juttujaan ja improa, joka oli sisäsiittoista ja epäkiinnostavaa. Takasesta ei oikein saanut sen vuoksi minkäänlaista kuvaa. Vuoden tulokas -kiertueen ainoa nainen Tuula Kolehmainen näytti närhen munat heklaripöydälle ja sai siitä ansaitsemansa aplodit. Kolehmaisen jutuissa on mukava itu, mutta silti mietin, että hän vielä näyttäytyy liikaa Anitta Ahosen ja Heli Sutelan pikkusiskolta. Kiroilu on mielestäni terveellistä varsinkin nuorille naisille, mutta Kolehmaisen käytössä voimasanat menettivät merkitystään, koska niitä oli yksinkertaisesti liikaa. Niitä voi olla mielestäni paljonkin, mutta jos niillä yritetään osoittaa esiintyjän ”kovuus”, homma menee metsään. Maineikas tulokasjoukko Vuoden tulokkaaksi on valittu aikoinaan myös muun muassa Ismo Leikola ja Matti Patronen, ja lähes tulkoon kaikki nykyisin keikkailevat koomikot ovat käyneet läpi saman mankelin. Kilpailua on käyty vuodesta 2001 lähtien, ja ensimmäinen voittaja oli Jaakko Saariluoma. Siksi viime vuodenkin tulokkaista on odotettavissa aikanaan varsin kyvykkäitä koomikoita. Lue koko uutinen:

