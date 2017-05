Uutinen

Etelä-Saimaa: Utin jääkärirykmentin vuosijuhla laskee Kuutostien nopeusrajoituksen 50 kilometriin tunnissa Vuonna 1997 perustettu Utin jääkärirykmentti juhlistaa 20-vuotista taivaltaan perjantaina 12. toukokuuta. Vuosipäivän juhlallisuuksiin kuuluvat seppeleenlasku, paraatikatselmus ja ohimarssi sekä yleisölle avoin toimintanäytöstapahtuma. Tapahtuman ajaksi nopeusrajoitus valtatie 6:lla alennetaan Lepolan hautausmaan liittymän länsipuolen ja lentoportintien liittymän itäpuolen välisellä tieosuudella 50 kilometriin tunnissa. Alennettu nopeusrajoitus on voimassa perjantaina kello 9—15. Varuskunta-alueen portit ja kalustonäyttely avataan yleisölle kello 11. Samanaikaisesti avautuvat myös sotilaskodin ja varuskuntaravintolan myyntipisteet tapahtuma-alueella. Niissä maksuvälineeksi käy ainoastaan käteinen. Matala pilvikorkeus tai kova tuuli saattavat asettaa rajoitteita joidenkin näytösten toteuttamiselle. Toimintanäytöstapahtuman yleisön henkilöautojen pysäköintialueeksi on varattu Utin leirikenttä, jonne pääsee Vennantien risteyksestä. Leirikentältä on järjestetty maksuton nonstop-bussikuljetus tapahtuma-alueelle ja takaisin kello 10—15 välisenä aikana. Ryhmiä kuljettavat linja-autot, minibussit, liikuntarajoitteisten ajoneuvot sekä moottoripyörät, mopot ja polkupyörät voi pysäköidä tapahtuma-alueen läheisyydessä olevalle Utti-aukiolle. Molemmille pysäköintialueille on opastus Kuutostieltä. Utin jääkärirykmentin toimintanäytöstapahtumaa voi seurata maavoimien facebook-sivulla. Lue koko uutinen:

