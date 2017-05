Uutinen

Etelä-Saimaa: Työhakemusten lähettäminen ei auta saamaan töitä, jos työpaikkoja ei ole Turhaa hommaa. Näin ajattelee Marja Pylkkö hallituksen esityksestä, joka vaatisi työtöntä hakemaan vähintään kahtatoista työpaikkaa kolmen kuukauden aikana. — Laskimme työttömien ruokalassa porukalla, miten valtavan määrä hakemuksia työnantajat saavat, jos esitys toteutuu. Eihän niitä kukaan kerkeä edes käsittelemään. Pylkön työttömyysjakso on kestänyt kohta kaksi vuotta. Viimeisin pakkatyö oli keittiöalalla. Palkkatuella ja vapaaehtoisena hän on tehnyt töitä Lappeenrannan seudun työnhakijoissa. Hallituksen suunnitelmat aktivoida työttömiä eivät Pylköstä kuulosta kovin kummoisilta. — Moni hakee sitten töitä, joista tietää, että ei niihin pääse. Pylkön työttömät tuttavat suhtautuvat epäillen työllistymismahdollisuuksiinsa. — En mie kuitenkaan pääse, on yleinen asenne. Syynä on se, että työpaikkoja on vähän tarjolla. SAK:n elinkeinopoliittisen asiantuntijan Jukka Kärnän mukaan perusasia on se, että hakurumba ei auta, koska työpaikkoja ei ole. — Massiiviset määrä hakemuksia lähetetään, mutta todennäköisesti osa hakemuksista menee harakoille, koska niitä ei ilmeisesti ole tarkoituskaan tutkia. Nöyryyttämiseltä tämä tuntuu. SAK on ilmoittanut, että koko esitys on kilpailukykysopimuksen vastainen. Se leikkaa päivärahoja henkilötasolla 4,65 prosenttia, jos hakemuksia ei onnistu tekemään. — Kikyssä sovittiin, että lisärangaistuksia työttömille ei tule. Hakuruletissa on Kärnän mukaan monta muutakin ongelmaa. — Vanhemmilla pitkäaikaistyöttömillä on esimerkiksi harvoin käytössään edes tietokonetta. Sinänsä SAK:lla ei ole mitään työttömien aktivointia vastaan, mutta keppi ei ole oikea väline. — TE-toimistoihin tarvitaan lisää resursseja. Sillä aktivointi hoituu parhaiten sillä, että työhaluisia ihmisiä oikeasti autetaan. TE-toimistojen resursseja supistettiin Kärnän mukaan jo edellisellä hallituskaudella. — OECD:n tilastojen mukaan yhdellä virkailijalla on hoidettavanaan kymmenkertainen määrä työttömiä moneen muuhun maahan verrattuna. Hyötyjät vähissä Etelä-Karjalan yrittäjien toimitusjohtaja Jami Holtari suhtautuu esitykseen myös varauksella. — Maalaisjärjellä ajatellen on järjetöntä, että joka viikko pitää pistää hakemus eteenpäin. Kuka tästä systeemistä viime kädessä hyötyy, ei välttämättä työnantaja sen paremmin kuin työnhakijakaan. Etelä-Karjalassa ei Holtarin arvion mukaan ole kovin montaa yritystä, joita lakimuutos auttaisi. — Samaan aikaan on paljon avoimia työpaikkoja ja paljon työttömiä. Ongelma on se, että tarjolla ei välttämättä ole sellaisia töitä, mihin ihmisillä olisi osaamista tai kiinnostusta. Lue koko uutinen:

