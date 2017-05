Uutinen

Etelä-Saimaa: Tulipalon uhriksi joutuneelle perheelle käynnistettiin avustuskeräys — ”Tämä on koskettanut koko kuntaa, ja laajemminkin” Vapunpäivänä tulipalon uhriksi joutuneelle änkiläläisperheelle on käynnistetty keräys. Keräys on vastaus kysymyksiin, joihin perheen läheiset ja muutkin ovat saaneet viime aikoina vastata. — Tämä on ollut koko Simpelettä, Rautjärveä ja kuntaa laajemminkin koskettanut asia. Ihmisillä on juuri nyt voimakas tarve auttaa, kuvailee keräyksen käynnistäjä Minna Rasimus. Tulipalo tuhosi ratsastustallia pyörittäneeltä perheeltä likipitäen koko omaisuuden. Kaikki irtaimisto ja henkilökohtaiset tavarat tuhoutuivat, mutta traagisinta oli perheen nuorimman lapsen menehtyminen tulipalossa. Keräyksellä halutaan ottaa osa käytännön asioiden taakasta muiden harteille ja antaa perheelle tilaa tehdä omaa surutyötään. Perheen sukulainen ja paikallinen kukkakauppias, Minna Rasimus, aloitti keräyksen suunnittelun heti palon jälkeisenä päivänä. Lupien saaminen rahan keräämiselle ei ole mikään yksinkertainen toimenpide, mutta Rasimus kiittelee viranomaisia nopeasta toiminnasta. Rasimuksen ohella keräysryhmässä on hänen työporukkansa. Rahakeräykseen päädyttiin käytännön syistä. — Tavaroita ja vaatteita saattaisi kertyä valtavia määriä. Rahalla perhe voi itse hankkia, mitä haluaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/11/Tulipalon%20uhriksi%20joutuneelle%20perheelle%20k%C3%A4ynnistettiin%20avustusker%C3%A4ys%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%E2%80%9DT%C3%A4m%C3%A4%20on%20koskettanut%20koko%20kuntaa%2C%20ja%20laajemminkin%E2%80%9D/2017522242971/4