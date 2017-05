Uutinen

Etelä-Saimaa: Tulevaisuuden kuusten istutus alkaa perjantaina, Savitaipaleella istutetaan sata kuusta Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kuusten istuttaminen alkaa tänään perjantaina eri puolilla Suomea. Savitaipaleella tulevaisuuden metsää istutetaan Kiesiläntiellä kello 10—12. Alueelle on opastus Peltoinlahdentieltä. Tarkoituksena on istuttaa sadan kuusen suuruinen metsikkö Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Järjestöjen edustajat sekä yksityishenkilöt pääsevät osallistumaan kuusten istutukseen. Paikallinen 4H-yhdistys vastaa tulevaisuuden kuusten myynnistä. Savitaipaleen seurakunnan kirkkoherra Ossi Hjerppe siunaa metsikön. Tilaisuudessa on kahvi- ja mehutarjoilu. Tulevaisuuden kuuset jatkavat perinnettä, joka alkoi Suomen itsenäistyessä kylvetystä Itsenäisyyden kuusesta. Tämä puu istutettiin Helsingin Kaivopuistoon vuonna 1931. Suomen täyttäessä 50 vuotta istutettiin yli 30 000 Itsenäisyyden kuusen siemenistä kasvatettua Kotikuusta. Tänä vuonna istutettavat tulevaisuuden kuuset voi istuttaa joko yksittäin tai metsiköksi. Istutuspaikalle kiinnitetään muistolaatta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön suojelema Tulevaisuuden kuusi -kampanja käynnistyy tänään, mutta juhlapuita voi istuttaa itselleen sopivana ajankohtana touko—syyskuun välillä. Suositeltuja istutuspäiviä ovat Snellmanin päivä 12. toukokuuta sekä kansainvälinen rauhanpäivä 21. syyskuuta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/11/Tulevaisuuden%20kuusten%20istutus%20alkaa%20perjantaina%2C%20Savitaipaleella%20istutetaan%20sata%20kuusta/2017122244115/4