Etelä-Saimaa: Taipalsaari leikkaamassa tukea musiikin opiskelulta — 5 000 euron säästö olisi vanhemmista iso haitta Taipalsaari aikoo leikata taiteen perusopetuksen määrärahaa. Perusteena on tiukkeneva kuntatalous. Suurin yksittäinen menettäjä olisi Lappeenrannan musiikkiopisto ja siellä opiskelevat taipalsaarelaiset lapset. — Kunnan pitäisi kannustaa ja tukea lasten harrastuksia eikä leikata niistä, Sami Heinilä harmittelee. Heinilän 11-vuotias tytär opiskelee kolmatta vuotta klarinetin soittoa musiikkiopistossa. Perheen nuoremmille lapsille olisi samanlaisia suunnitelmia. Musiikkiopistossa opiskelee 23 taipalsaarelaista, kun muissa taiteen perusopetuksen kouluissa heitä on 63. Taipalsaaren oppilaspaikkoihin perustuvia maksuja on tänä vuonna 33 500 euroa, josta musiikkiopiston osuus on 24 600 euroa. Taiteen perusopetuksen määrärahaksi tälle vuodelle on esitetty 11 500 euroa, johon Taipalsaaren sivistyslautakunta on esittänyt 18 000 euroa lisää. Lisämääräraha olisi kertaluontoinen. Jatkossa musiikkiopiston osuus olisi 20 000 euroa vuodessa. Erotus jäisi oppilaiden vanhempien maksettavaksi. — Se on 150 euroa lisää lukukaudessa, Taipalsaaren kunnan vs. sivistysjohtaja Vesa Pakarinen laskee. Paljon soitto-oppilaita Lähikuntiin verrattuna Taipalsaarella on paljon soitto-oppilaita. Lemillä oppilaspaikkoja on kymmenen, Luumäellä ja Savitaipaleella kolme. — Lahjakkaiden lasten määrää voisi käyttää imagotyössä eikä pitää talousrasitteena, Heinilä ajattelee. Tuen vähentämisellä kunta haluaa myös rajata oppilasmäärää. Heinilä pelkää, että se voi johtaa syrjintään, jos suunnitelmissa oleva raportointikäytäntö opintojen edistymisestä on oppilaspaikan jatkumisen edellytyksenä ja jos kunta päättää siitä. Sopimukseton tila Muista kunnista poiketen Taipalsaarella ei ole voimassa olevaa sopimusta musiikkiopiston kanssa. Sitä on jatkettu suusanallisesti vuosi kerrallaan, ja kunta tahtoo sen päättyvän. — Kustannukset vaihtelevat vuosittain paljon, Pakarinen sanoo. Maksu musiikkiopistolle on ollut enimmillään 50 700 vuonna 2012, josta se on laskenut tasaisesti joka vuosi. — Oppilasmäärä laskee, joten tukea ei ole syytä leikata, Heinilä toteaa. Lappeenrannan musiikkiopiston vuosibudjetti on kaksi miljoonaa euroa. Lähikuntien osuus on 40 000 euroa. Summa on pieni, mutta pienikin oppilasmäärän väheneminen vähentää opetustunteja, joiden perusteella musiikkiopisto saa valtiontukea. — 5 000 euron säästö tuo seurauksia Taipalsaaren imagolle. Muuttoa kuntaan suunnittelevat lapsiperheet miettivät asioita uusiksi, jos kunta säästää lasten harrastuksista antamatta mitään tilalle, musiikkiopiston rehtori Hannele Piippo-Fair sanoo. Taipalsaaren sivistysjohtaja on kutsunut musiikkiopiston soitto-oppilaiden vanhemmat keskustelutilaisuuteen kunnantalolle 11.5. kello 17. Taipalsaaren kunnanvaltuusto käsittelee taiteen perusopetuksen tukea 18.5. Lue koko uutinen:

