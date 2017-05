Uutinen

Etelä-Saimaa: Tästä lakimuutoksissa on kysymys Hallitus on lähettänyt lausuntokierrokselle kaksi esitystä, joiden tavoitteena on aktivoida työttömiä. Ensimmäinen esitysluonnos sisältää velvollisuuden hakea 12 työpaikkaa kolmen kuukauden aikana. Jos työtön ei tekisi näin, hän menettäisi työttömyyskorvauksensa 60 päiväksi. Pakettiin sisältyy myös laajennuksia työn vastaanottamista tukevaan liikkuvuusavustukseen ja helpotuksia yritystoiminnan aloittamiseksi. Toinen esitys on niin sanottu aktiivimalli, jonka mukaan työttömän pitää olla määrätty aika töissä tai tukitoimissa, jotta hänen työttömyysturvansa ei heikkenisi. Niillä, jotka ovat saaneet hankittua vähintään 18 tuntia työtä kolmen kuukauden aikana tai ovat osallistuneet työllistymistä edistäviin palveluihin viisi päivää, työttömyysturva säilyisi ennallaan. Muilla turva heikkenisi 4,65 prosenttia. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana työttömyysturvan omavastuupäivät vähenisivät seitsemästä viiteen. Pakottavaa työnhakua koskevien muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa ja aktiivimallin ensi vuoden alusta. Lue koko uutinen:

