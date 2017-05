Uutinen

Etelä-Saimaa: Samalla vakuutuksella on monta hintaa — Ilman vakuutusta ajaminen voi tulla kalliiksi Liikennevakuutuksiin liittyvät bonusjärjestelmät ovat nykyisin villejä ja vapaita ainakin verrattuna entiseen jähmeään käytäntöön. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE selvitti kahdeksan vakuutusyhtiön liikennevakuutusten bonuskäytäntöjä maaliskuun lopussa. Tiivistetty tulos oli, että yhtiöiden välillä on eroja lähtöbonuksissa, bonuksien kertymisessä, maksimibonuksissa ja siinä, miten bonuksia menetetään, jos sattuu vahinko. Siis kaikessa, mikä liittyy bonuksiin. FINEn selvityksen mukaan lähtöbonuksen vaihtelivat 0–40 prosentin välillä. Maksimibonus oli 70, 75, 80 tai 83 prosenttia. Vahingon satuttua bonus pienenee 0–30 prosenttia. Nykyisin on mahdollista, että ensimmäinen vahinko ei alennakaan maksimibonusta, jos autolla on ajettu riittävän kauan ilman vahinkoja. Bonus on vakuutusyhtiön keino palkita vahingoitta ajavia kuljettajia. Bonuksia vertailemalla ei voi päätellä sitä, missä yhtiössä auto on edullisinta vakuuttaa. Vakuutusyhtiön on laskettava jokaiselle liikennevakuutukselle vahinkoriski. Siihen vaikuttavat sekä vakuutettavan auton että kuljettajan ominaisuudet. Kun riski on määritelty, yhtiö määrää sille eli vakuutukselle hinnan, jota bonukset sitten keventävät. Vuoden alussa voimaan tullut uusi liikennevakuutuslaki sallii vakuutusyhtiöiden huomioida aiempaa vapaammin yhden riskitekijän: kuljettajan vahinkohistorian. Tämä näkyy esimerkiksi silloin, kun ostetaan liikennevakuutus kakkosautoon. Nyt sen vakuutukseen on mahdollista saada alusta asti ykkösauton vakuutuksen bonus. Uuden liikennevakuutuksen bonuksen määräämisessä vakuutusyhtiö voi ottaa huomioon perheen molempien puolisoiden vahinkohistorian. Jos sitten sattuu vahinko, se saattaa pienentää perheen kaikkien ajoneuvojen liikennevakuutusten bonusta. Mutta ei välttämättä, riippuu yhtiöstä ja vakuutuksen ehdoista. Yksi uuden liikennevakuutuslain perusteista on kilpailun edistäminen. FINEn vertailussa kolme vakuutusyhtiötä ilmoitti, että ne muuttavat bonusjärjestelmäänsä tämän vuoden aikana. Todennäköisesti muutoksia tulee enemmän. Uusilla ehdoilla ja eduilla vakuutusyhtiöt haluavat uusia asiakkaita. — Omia liikennevakuutuksiaan on hyvä tarkastella ja kilpailuttaa aika ajoin, etenkin nyt kun uuden lainsäädännön myötä yhtiöissä tehdään jatkuvaa tuotekehitystä, sanoo vakuutusasiantuntija Hanna Salo FINEstä. Vaikka liikennevakuutus on pakollinen, vuosittain jää kiinni noin 45 000 vakuuttamattomalla ajoneuvolla ajavaa kuljettajaa. Se on runsas prosentti Suomessa liikenteessä olevista ajoneuvoista. Vakuuttamatta ajamisesta on koetettu tehdä pelottava riski. Jos poliisi pysäyttää ajoneuvon ja se on vakuuttamaton, matka katkeaa heti. Vakuutusmaksu peritään jälkikäteen niin pitkältä ajalta, kuin ilman vakuutusta on ajettu ja sen lisäksi pitää maksaa laiminlyöntimaksu, joka on vähintään vakuutusmaksun suuruinen, mutta voi olla vakuutusmaksu kolminkertaisena. Lue koko uutinen:

