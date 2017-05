Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa maksaa palkkaa kuudelle valmentajalle. Pitääkö sen vuoksi hakea säästöjä pelaajabudjetista? Liiga-SaiPan edustusjoukkueen palkkalistoilla on kuusi valmentajaa. Uusi valmennusryhmä —Tero Lehterä, Sami Hirvonen, Tuomo Ropo ja Janne Valtonen — on koossa, ja viime kauden valmentajista Ari Santasen ja Jouko Viljakaisen sopimukset kattavat vielä kauden 2017—2018. Vaikuttaako valmentajien iso palkkapotti myös pelaajabudjettiin, Liiga-SaiPan puheenjohtaja Timo Tersa? — Ei se vaikuta meidän pelaajabudjettiin. Viime kauden päävalmentajan ja kakkosvalmentajan palkat sivukuluineen tekevät arviolta 250 000 euroa kaudessa... —En lähde summista puhumaan mitään. Mistä summa säästetään? — Jostakinhan se säästetään, en tiedä vielä mistä. Me toivomme tietysti, että tulee lisää katsojia. Siitä lähdetään, että lisätuloilla, ja pakkohan se on jollain tavalla kuitata. Pelaajabudjettiin emme puutu. — Sitähän ei tiedä, jos he menevät johonkin muualle töihin, silloinhan palkanmaksu katkeaa siihen. Onko heidän kohdallaan neuvoteltu muista tehtävistä tai onko joku ulkopuolinen ollut kiinnostunut? — Ei tällä hetkellä ole, mutta kyllähän me pyritään tarjoamaan sitä heille, jos jotain löydetään. Heidän ei ole valmentajasopimustensa mukaan pakko suostua muihin tehtäviin kuin mitä he tekivät. Paljonko SaiPan ensi kauden pelaajabudjetti on? — Se on samaa tasoa kuin viime kaudella. 1,8 miljoonaa oli budjetoitu, mihin summaan lopulta päädyttiin? — En tiedä sitä vielä tarkkaan, kun meidän tuloksemme ei ole vielä valmis. Pelaajiahan myytiin kesken kauden. Paljonko pelaajien myynnillä tienattiin? — Katsotaan se, kun tulee tulos. Sitten katsotaan, mihin me voimme vastata. Paljonko myynnillä pystyttiin paikkaamaan aukkoa taloudessa? — Aika paljon. Päästäänkö lähelle nollatulosta? — En lähde arvioimaan sitä. Parempi kuin odotetaan lopullista tulosta. Se ei välttämättä mene elokuulle asti, vaan voi olla, että tullaan jo aikaisemmin ulos, koska takana on poikkeuksellinen vuosi. Onko tulos vähän vai paljon pakkasella? — Ei se järkyttävän paljon ole. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/11/SaiPa%20maksaa%20palkkaa%20kuudelle%20valmentajalle.%20Pit%C3%A4%C3%A4k%C3%B6%20sen%20vuoksi%20hakea%20s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6j%C3%A4%20pelaajabudjetista/2017122241374/4