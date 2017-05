Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisia ajetaan pakoon erityisesti kesäkuukausina — riskejä otetaan mitättömistä syistä Suomessa sattuu päivittäin takaa-ajoja, jossa autoilija lähtee pysäytystilanteessa ajamaan poliisia pakoon. Itä-Suomessa tapauksia on muutama viikossa. Pakenemisyritykset lisääntyvät kesäkuukausina, ja eniten niitä on viikonlopun ilta- ja yötunteina. Poliisin mukaan tarkastustilannetta paetaan mitättömistä syistä. Yleisimpiä ovat puhallutuksen välttäminen ja ajokortittomuus.Tyypillisiä syitä ovat myös turvavyön käyttämättömyys, jokin varustepuute ja kolmannen sakon välttäminen. — Riskin otto on turha, sillä pysäytysmerkin noudattamatta jättämisestä ja sen jälkeen tapahtuvasta ajossa aiheutuvista liikennerikoksista seuraa usein huomattavasti suurempi rangaistus kuin esimerkiksi turvavyön käyttämättömyydestä tai jostain varustepuutteesta, sanotaan poliisin tiedotteessa. Valtaosa pakoonlähtijöistä on nuoria miehiä, jotka ovat yksin liikkeellä henkilöautolla. Hieman yli puolet heistä on päihteiden vaikutuksen alaisina. Poliisi korostaa, että pakenemisia ei ole lukumääräisesti kovin paljon, mutta suurin osa niistä aiheuttaa huomattavaa vaaraa pakenijalle itselleen, häntä seuraaville poliiseille ja muille tienkäyttäjille. Kun pakeneminen on johtanut onnettomuuteen, siinä on loukkaantunut useimmiten pakenija. Poliisilla on lakiin perustuvat mahdollisuudet käyttää joissain tilanteissa ajoneuvon pysäyttämiseen voimakeinoja eli piikkimattoa, ajoneuvolla kiilaamista tai kiinni ajamista. Poliisi voi myös luopua kiinniottamisesta, seuraamisesta tai takaa-ajosta. Näissä tapauksissa arvioidaan pakenijan ottamien riskien suuruutta jo tehtyyn rikokseen nähden. Poliisi luopuu seuraamisesta noin viidesosassa tapauksista. — Joissakin tapauksissa pakeneva autoilija on pysäytettävä, jotta hän ei juuri sillä hetkellä pääse vaarantamaan muiden tiellä liikkujien turvallisuutta tai jatkamaan muutoin vaarallista käyttäytymistään, tiedotteessa sanotaan. Lue koko uutinen:

