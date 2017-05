Uutinen

Etelä-Saimaa: Omaisten mukaan vuodeosaston alasajo on Ruokolahdella jo alkanut — ”Jos resursseja ei järjestetä, eihän niitä ole” Ruokolahden vuodeosaston alasajo on tuonut yhden huolen lisää paikallisille omaishoitajille. Vuodeosastolta siirretään palvelukeskuksen puolelle potilaita, jotka luonnollisesti täyttävät keskuksen huoneet. Siten häviävät omaishoitajien tilapäistarpeisiin hyödyntämät ylimääräiset paikat. Eksote ilmoitti alkuvuonna suunnittelevansa Ruokolahden vuodeosaston sulkemista vuonna 2018. — Siellä oli kaksi huonetta, joihin pystyi tuomaan potilaan, kun sellainen tarve tuli. Nyt tilat ovat täynnä, joten jos omaishoitajalle tulee yhtäkkiä menoja, pitää etsiä itse tuuraajaa. Eihän se aina onnistu, kuvailee ruokolahtelainen Jorma Hanhisalo. Hanhisalo toimi itse vaimonsa omaishoitajana virallisesti kaksi vuotta ja epävirallisesti viisi vuotta, ennen kuin vaimo viime kesänä päätyi palvelukeskukseen. Tuolloin jokaisella potilaalla oli keskuksessa oma huone. Nyt tilojen tiivistämisen myötä huoneisiin asutetaan useampia ihmisiä. Eksote on selvittänyt tilannetta omaisille pidetyissä tiedotustilaisuuksissa. Tilaisuuksissa on kerrottu, että potilaita siirretään myös muihin kuntiin, jos omaiset siihen suostuvat. Eniten Hanhisaloa ihmetyttääkin se, että vuodeosasto jää potilaiden siirron jälkeen tyhjilleen. Vuodeosastolta ja palvelukeskukselta on vähennetty Hanhisalon mukaan yksi yöhoitaja, jolloin automaattisen sammutinjärjestelmän puutteen vuoksi potilaita ei voida enää pitää vuodeosaston puolella. Kristillisdemokraattien kunnanvaltuutettuna toimiva Hanhisalo painottaa Eksoten vastuuta järjestelyissä. — Jos resursseja ei järjestetä, eihän niitä ole. Eksoten pitäisi satsata myös pitäjien terveysasemiin, jotta niistä löytyisi riittävästi henkilökuntaa ja tiloja, Hanhisalo sanoo. Lue koko uutinen:

