Uutinen

Etelä-Saimaa: Muutto Suomeen vei Charlie Woodilta toistaiseksi mahdollisuuden pelata jalkapalloa, arki on treenaamista PEPOn mukana PEPO Lappeenrannan jalkapalloilija Charlie Wood on erikoisessa tilanteessa. Wood, 17, on ollut osa PEPOn miesten edustusjoukkuetta tammikuusta asti, mutta kansainvälistä pelilupaa hänelle ei ole myönnetty. Hän saa siis harjoitella, mutta ei pelata. Wood kertoo, ettei aluksi ymmärtänyt yhtään, mistä asiassa on kyse tai mitä siitä pitäisi ajatella. — Sukulaiseni ovat täällä, isäni on tullut tänne, äitini on kotoisin täältä. Kaikki haluavat, että olen täällä. Minäkin haluan olla täällä. Tämä on ollut outo juttu, Wood kertoo sujuvalla suomella Amiksen kentän laidalla ennen harjoituksia. Kansainvälisen peliluvan ehdot eivät täyty Wood on Suomen ja Englannin kansalainen, jonka Suomen-juuret ovat Luumäellä. Woodin vanhemmat ovat eronneet. Hän muutti englantilaisen isänsä kanssa Suomeen talvella, äiti elää ja työskentelee Englannissa. Noin puolet ajastaan Suomessa Wood asuu tätinsä luona. Pelilupa kilpistyi Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan sääntöihin, joita Suomen Palloliitto noudattaa. Palloliiton kilpailuasiantuntija Kirsi Rautio toteaa, ettei voi hän kommentoida yksittäisiä pelaajasiirtoja, mutta voi kertoa siirtosäännöistä yleisellä tasolla. Lähtökohtaisesti kansainväliset pelaajasiirrot ovat jalkapallossa sallittuja vain 18 vuotta täyttäneille. Poikkeuksia on kuitenkin muutama. Wood voisi saada kansainvälisen peliluvan, jos hän tekisi pelaajasopimuksen Fifan ammattilaiseksi kategorioimaan seuraan, joka sitoutuu täyttämään sääntöjen ehdot. Ammattilaisiksi Suomessa luetaan liigan ja Ykkösen seurat. PEPO pelaa Kakkosessa, jonka seurat määritellään amatööreiksi. Toisaalta kansainvälinen pelilupa voidaan myöntää alaikäiselle, jos hänen vanhempansa muuttaa uuden seuran kotimaahan muista kuin jalkapalloon liittyvistä syistä. Woodin isä on tällä hetkellä työnhakija, minkä PEPOn päävalmentaja Mika Heino arvelee syyksi, miksi tämän ehdon ei ole katsottu nyt täyttyvän. Heino toteaa toki ymmärtävänsä, miksi alaikäisten jalkapalloilijoiden siirtosäännöt on tehty tiukoiksi. — Onhan se silti jollakin tavalla ihan käsittämätöntä, että Charlie on Suomen kansalainen, mutta ei voi harrastaa jalkapalloa täällä. Toivoisin, että tällaiset tilanteet voitaisiin käsitellä tapauskohtaisesti, Heino toteaa. Ratkaisujen etsintää Heinon muistikuvan mukaan ammattilaisseurojen ammattilaissopimusten minimipalkan suuruusluokka on Suomessa noin 2 000 euroa kuukaudessa plus muut kulut. — Pelaajan pitää olla selkeä vahvistus, jotta suomalainen seura sen maksaa, Heino toteaa. PEPO pyrkii tukemaan Woodia myös opiskelupaikan löytämisessä, missä Etelä-Karjalan urheiluakatemiasta voi olla apua. — Toivoisin, että Palloliitto yrittäisi avustaa tällaisessa tilanteessa voimakkaammin. Nähtävästi heidän kantansa on vain byrokraattinen. Voisi kuvitella, että pelilupa myönnettäisiin ainakin siinä vaiheessa, kun Charliella on täällä opiskelupaikka ja isällä työpaikka, Heino toteaa. Leedsin liepeiltä Luumäelle ja Lappeenrantaan Wood varttui Pohjois-Englannissa 780 000 asukkaan Leedsin liepeillä. Ennen PEPOn mukaan liittymistään hän pelasi Chesterfieldin akatemiassa, sitä ennen Huddersfieldin ja Leeds Unitedin akatemioissa. PEPOn harjoitusotteluissa Wood pelasi normaalisti ja onnistui maalinteossakin. — Joukkueen kanssa harjoittelu ja kaikki muu siihen liittyvä oleminen on tosi mukavaa. Pelaajalle tärkein asia on kuitenkin jokaisen viikon ottelu. On aina vähän ikävä olo, kun en pysty pelaamaan joukkueeni kanssa, Wood kertoo. Wood on osa joukkuetta, mutta samalla hieman ulkopuolinen. Uuden viikon alussa joukkuekaverit keskustelevat menneen viikonlopun ottelusta, viikon edetessä aiheeksi vaihtuu tuleva ottelu. — Minä olen tässä vain harjoittelemassa, enkä pysty osallistumaan peleihin liittyviin juttuihin. Vähän tässä jopa masentuu. Peliluvan saaminen olisi Woodille arvokas asia. — Olen 17-vuotias ja olisi tärkeää, että saisin pelata. Tietysti minulla on ajatuksia tulevaisuudestani, mutta haluan oikeasti tehdä vain kaiken niin hyvin kuin pystyn tässä ja nyt. Katson, mihin se vie. PEPOn päävalmentaja Mika Heino luonnehtii Woodia taitavaksi pelaajaksi, jolla on paljon potentiaalia kasvaa hyväksi jalkapalloilijaksi. Woodin luontevin rooli kentällä on kymppipaikka. — Charliella on hyvä alusta, jota voi alkaa muokata ja hioa ehkä timantiksi. Hän osaa tehdä itsensä hyvin pelattavaksi, mutta sellainen pelitaitavuus on tärkeää saada vielä paremmaksi, Heino toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/11/Muutto%20Suomeen%20vei%20Charlie%20Woodilta%20toistaiseksi%20mahdollisuuden%20pelata%20jalkapalloa%2C%20arki%20on%20treenaamista%20PEPOn%20mukana/2017122238901/4