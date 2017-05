Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan taksit saavat jatkossa yhteneväisen värityksen – yhtiökokous päättää värin kahdesta vaihtoehdosta Lappeenrannassa toimivan Taksi Saimaan taksit saavat yhtenäisen värityksen. Toimitusjohtaja Juha Simpura kertoo, että yrityksen yhtiökokous päättää asiasta toukokuun lopussa. — Esityksenä on joko musta tai valkoinen tai molemmat. Taksien värityksen yhdenmukaistamisen taustalla on lakimuutos, joka muuttaa taksiluvan saamisen helpommaksi. Tavoitteena on, että ihmiset tunnistaisivat Taksi Saimaan autot. Aivan heti autojen väritys ei tule muuttumaan. — Onhan siinä jonkinlainen siirtymävaihe. Kun hankitaan uusia autoja, väritys on sitten sen mukainen. Myös vanhojen autojen yliteippaus on mahdollista tehdä. Simpura arvioi, että kaikki Taksi Saimaan Lappeenrannan keskusta-alueella välittämät 80 taksia ajaa yhtenevässä värityksessä viimeistään 1. heinäkuuta 2018, kun uuden lain pitäisi tulla voimaan. — Viimeistään silloin ollaan siinä tilanteessa. Jo nyt autojen ilmettä on tehty yhdenmukaiseksi. —Ykkösvaiheen brändäystä on jo tehty. Autoja on teipattu saman näköisiksi. Meiltä löytyy takseja, joissa on takasiivessä yhtiön uusi ilme. Aiemmin päätös taksien yhtenäisestä värityksestä on tehty esimerkiksi Oulussa, Lahdessa ja Helsingissä. Kaikkein näkyvin muutos on tulossa Ouluun, jossa taksit ajavat jatkossa kelta–mustassa värityksessä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/11/Lappeenrannan%20taksit%20saavat%20jatkossa%20yhtenev%C3%A4isen%20v%C3%A4rityksen%20%E2%80%93%20yhti%C3%B6kokous%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%20v%C3%A4rin%20kahdesta%20vaihtoehdosta/2017122241343/4