Etelä-Saimaa: Ison-Kristiinan Stadium uskoo urheilukaupan nousuun Urheilukaupan kova kilpailu ei pelota ruotsalaista Stadium-ketjua. Lappeenrannan kauppakeskus Isossa-Kristiinassa avattiin torstaina ketjun uusi liike, ja kevään aikana aloittaa Myllymäessä Stadium Outlet-myymälä. — Asiakkaan kannalta on tietysti hyvä mitä enemmän ja monipuolisempia vaihtoehtoja on tarjolla, maajohtaja Jaakko Soini sanoo. Keskustan Stadium-myymälä on vallannut kauppakeskuksessa Anttilalta tyhjäksi jääneen liiketilan alakerran. Neliöitä on noin 1 200, ja myymälä työllistää viitisentoista ihmistä. Urheilusta tuli muodikasta Urheiluvälinekauppa oli Soinin mukaan Suomessa pitkään jämähtäneessä tilassa. Nyt on menossa selvä nousu. Stadium aikoo pärjätä kilpailussa olemalla erilainen ketju. Suomen 28 Stadium-myymälää sijaitsevat kaupunkien keskustoissa ja kauppakeskuksissa. — Pyrimme olemaan siellä, missä ihmiset luonnostaan liikkuvat. Stadium on erikoistunut jalkineisiin, nuorten vaatetukseen, lifestyle-tuotteisiin ja juoksu- ja treeniasusteisiin. — Hyvinvointikeskustelu lisääntyy, ja se on hyvä asia. Urheilusta on tullut muodikasta. Enää sitä ei mielletä hikiseksi puuhaksi, jota harrastetaan iltapimeällä. Nyt lenkkarit voidaan pukea vaikka juhlavaatteiden kanssa. Seuraavaksi nousee skeittaus Suomen erikoisuus on Soinin mukaan se, että täällä harrastetaan monipuolisesti kaikenlaista. — Pyöräilyä, juoksua, tennistä, golfia — suomalaisia kiinnostaa kesäisin moni laji ja talvisin vielä toiset lajit. Trendikästä on viime vuosina ollut etismerkiksi frisbeegolf, jota varten moniin kaupunkeihin on rakennettu ratoja. Toisaalta on aina sellaisia trendejä, jotka häviävät hetkessä. — Kun piikkimatot tulivat kauppoihin, meillä myytiin niitä yhtenä viikonloppuna ennen joulua kymmeniä tuhansia. Joulun jälkeen niitä ei ostanut kukaan. Nyt nousussa voisi Soinin mukaan olla vaikka skeittaus. — Meillä on sellainen visio, että haluamme aktivoida maailmaa. Haluamme varmistaa, että esimerkiksi juoksulenkki uusilla kengillä on hieno kokemus.

