Etelä-Saimaa: Imatran tarkastuslautakunta kiittää toteutunutta taloudenpitoa — tulevaisuudessa liikkumavara kaventuu Imatran kaupungin taloudenhoito saa kiitoksia kaupungin tarkastuslautakunnalta. Taloudelliset sekä toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin, tarkastuslautakunta toteaa viime vuoden arviointikertomuksessaan. Pitemmällä tähtäimellä löytyy myös huolenaiheita. Kriittistä toimintamenojen tarkastelua on lautakunnan mielestä syytä jatkaa taloudellisen liikkumavaran kaventuessa etenkin uuteen maakuntahallintoon siirtymisen yhteydessä. Tilanne on tarkastajien mukaan arveluttava sikäli, että toimintakuluista yhä suurempi osa on jouduttu kattamaan verorahoituksella ja valtionosuuksilla sote-palvelujen asiakasmaksujen siirryttyä Eksoten pottiin. Lisätuloja voidaan tehdä esimerkiksi kaupunkikonsernin omistamien tilojen käyttöasteen nostamisella. — Kaupungin tilojen ja tapahtumien myyntiin ja markkinointiin on panostettava. Markkinointia varten perustettuun yhtiöön kohdistuu suuria odotuksia, tarkastuslautakunta sanoo. Päättyvästä valtuustokaudesta tarkastuslautakunta kirjoittaa poliitikoille ja konsernijohdolle kiittävän päättötodistuksen. — Työ on ollut pitkäjänteistä. Kautta on leimannut rohkeus katsoa eteen päin. Hyviksi päätöksiksi lautakunta mainitsee muun muassa Ukonniemen alueen kehittämisen, uuden teatterin rakentamisen sekä uudet kouluverkkoratkaisut. Lue koko uutinen:

