Etelä-Saimaa: Eksote: vuodeosaston tyhjeneminen johtuu Ruokolahden terveysaseman remonttitarpeista Eksoten mukaan Ruokolahden vuodeosaston siirtyminen palvelukeskuksen tiloihin johtuu puutteista terveysaseman paloturvallisuudessa. Ensi vuonna päättyväksi kaavailtu vuodeosaston toiminta muutetaan ensi viikon aikana samassa rakennuksessa olevan palvelukeskuksen yhteyteen. — Vuodeosaston toiminta kyllä jatkuu tämän vuoden, mutta paikka vaihtuu, sanoo hoivajohtaja Taina Jaako. Terveysaseman paloturvallisuudesta on Jaakon mukaan käyty keskusteluja jo pitkään Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa. Terveysasemalla on automaattinen paloilmoitusjärjestelmä, mutta ei automaattista sammutusjärjestelmää eli sprinklereitä. Koska tiloja käytetään ympärivuorokautiseen hoitoon, vaatisi paloturvallisuusmääräysten täyttäminen henkilöstön lisäämistä. Tähän Eksote taas ei ole valmis. — Järjestelmän puutteen vuoksi väkeä olisi pitänyt lisätä. Jo nyt töitä tehdään yhteisen henkilöstön voimin, mutta tilojen sokkeloisuus olisi tuonut hätätilanteisiin nykymiehityksellä liikaa riskejä, Jaako kuvailee. Palvelukeskuksessa on tällä hetkellä 19 potilasta ja sen Toimila-siivessä 10 potilasta. Vuodeosastolta siirtyy palvelukeskukseen 16 potilasta. Kahden henkilön huoneita uuden järjestelyjen myötä tulee tiloihin 11 kappaletta ja loput jäävät yhden hengen huoneiksi. Toimintayksikön esimies Katri Rantasalo kuvailee kahden hengen huoneita suurin piirtein samankokoisiksi kuin vastaavalla käytöllä vuodeosastolla olleet huoneet. — Vuodeosastolla neliöitä huoneessa oli 19, täällä 18. Tiloihin mahtuu hyvin, mutta toki se on muutos, Rantasalo sanoo. Omaishoitajien huolta tilapäispaikkojen katoamisesta Jaako pitää turhana. Hänen mukaansa Eksote järjestää paikan sitä tarvitsevalle. Paikka vain voi olla jossakin muualla kuin siellä, missä se ennen on ollut. Helpotusta tilajärjestelyihin on tulossa myös Iltatähdestä ja Ruokorinteestä, joihin sprinklerit asennetaan tulevana kesänä. Ruokorinne jatkaa senkin jälkeen tukipalveluilla tuettuna asumisyksikkönä, mutta Iltatähti muuttuu syksyllä ympärivuorokautisen asumisen yksiköksi. Lue koko uutinen:

