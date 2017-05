Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuoden 1984 ennätys rikkoutunee tänään — kylmin toukokuun kymmenes yli kolmeenkymmeneen vuoteen Yhdenlainen ennätys rikkoutunee tänään: lämpötilat ovat kylmimmillään vuosikymmeniin. Jutun alla on letka maksimilämpötiloja, joita on mitattu Lappeenrannan lentoasemalla tänä päivänä, 10. toukokuuta, vuodesta 1981 lähtien. Lukemat perustuvat Ilmatieteen laitoksen mittauksiin. Tämänpäiväisiä lukemia listassa ei vielä ole, mutta tostaiseksi päivän korkein lentokentällä mitattu lämpötila on ollut +3,3 astetta, kello 14.10. Myös tulevien päivien lukemat pysyvät viileällä. Huomenna torstaina Lappeenrannassa päästään torstaina viiteen lämpöasteeseen, Ilmatieteen laitos ennustaa. Viikonlopuksi lämpö jopa tuplaantuu: lauantaina ja sunnuntaina luvassa on kymmenen plusasteen kevätkelejä. Lue koko uutinen:

