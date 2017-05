Uutinen

Etelä-Saimaa: Tilanahtaus kiusaa yhä Honkaharjun sairaalaa — jatkoremonttisuunnitelmat ovat edelleen jäissä Honkaharjun sairaala Imatralla on ääriään myöten täynnä. Lisätilaa saatiin käyttöön vuoden alussa, kun entinen päihde- ja psykiatrian osasto remontoitiin lääkäreiden vastaanottohuoneiksi. Eksoten tilanhallintapäällikkö Jari Villasen mukaan tilanahtaus vaivaa silti. — Kaikki tilat ovat käytössä viimeistä soppea myöten. Tällä hetkellä on mahdotonta järjestä edes yhtä työhuonetta lisää. Villasen mukaan Eksotella on pohdittu mahdollisuutta keskittää joitakin toimintoja Honkaharjun ulkopuolelle. Esimerkiksi fysioterapiapalvelut kaipaisivat uusia tiloja. Tällä hetkellä palveluita tarjotaan epäkäytännöllisissä tiloissa, jotka ovat hajallaan Honkaharjussa ja Mansikkalassa. Imatralta ei kuitenkaan löydy tiloja, jotka soveltuisivat suoraan Eksoten käyttöön. Villasen mukaan Honkaharju onkin Imatran mittakaavassa parhaita kiinteistöjä, vaikka vanha rakennus kaipaakin korjausta. — Se on myös ainoita rakennuksia, jossa ei ole sisäilmaongelmia. Honkaharjun isommat korjaustyöt ovat edelleen jäissä. Pattitilanne on jatkunut siitä asti, kun Eksote ja kiinteistön omistava Imatran kaupunki eivät päässeet yhteisymmärrykseen remontin ehdoista. Kaupunki vaati investointien vastineeksi kymmenen vuoden vuokrasopimusta, mihin Eksote ei voinut sitoutua tulevan sote-uudistuksen vuoksi. Alun perin Eksote arvoi sairaalan korjaustarpeiden kustannukseksi 765 000 euroa. Urakkaan olisi kuulunut psykiatrisen puolen tilojen muutostöiden lisäksi avopuolen vastaanottotilojen remontointi sekä asiakas- ja potilashissien uusiminen. Lopulta Eksote teki vain vaadittavat korjaustyöt, joiden kustannukseksi tuli 129 000 euroa. Huonoimmassa kunnossa ovat olleet sairaalan keittiötilat, joiden peruskorjausta tehdään parhaillaan. Remontin tekee Saimaan tukipalvelut. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/10/Tilanahtaus%20kiusaa%20yh%C3%A4%20Honkaharjun%20sairaalaa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89jatkoremonttisuunnitelmat%20ovat%20edelleen%20j%C3%A4iss%C3%A4/2017522235728/4