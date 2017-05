Uutinen

Etelä-Saimaa: Talvi kulutti tiestöä, mutta kelirikko jäi lieväksi Mennyt talvi jätti jälkensä Etelä-Karjalan tiestöön. Vesisade, nollan tuntumassa sahannut lämpötila ja nastarenkaiden hankaus aiheuttivat paljon päällystevaurioita, joiden korjaaminen jatkuu käytännössä seuraavaan talveen saakka. Lappeenrannan kaupungin vastaava tiemestari Matti Himmi kertoo, että lähestulkoon kaikki ongelmakohdat ovat teiden ylläpitäjien tiedossa. Ensiapua kaduille on annettu, mutta kesäkauden varsinaiset päällystetyöt ovat vasta alkamassa. Päällysteen käyttöikä pyritään maksimoimaan, joten ennen päällysteen uusimista tehdään urapaikkauksia ja kuoppien täyttöjä. Jos työn laatu on ollut heikkoa tai katuun kohdistuu poikkeuksellista rasitusta, paikkauksia saatetaan joutua tekemään montakin kertaa isojen päällystysten välillä. Katujen päällysteet uusitaan Lappeenrannassa keskimäärin viiden, kuuden vuoden välein. Yksi huono talvi ei siten anna vielä aihetta päällysteen vaihtamiseen. Helsingintie saa uuden pinnan Katupäällyste on tullut eläkeikään muun muassa Helsingintiellä. Sen päällystäminen on isoimpia yksittäisiä korjausurakoita tulevana kesänä. Korjattavaa löytyy myös useilta risteysalueilta. Snellmaninkadun ja Oksasenkadun tienoota olisi pitänyt päällystää oikeastaan jo viime vuonna, mutta rakennustyömaan vuoksi urakka siirtyi vuodella eteenpäin. Samoin kävi Kirkkokadulle. Lappeenranta käyttää katupäällysteiden uusimiseen tänä vuonna noin 450 000 euroa. Summa vastaa suunnilleen pitkän ajan keskiarvoa. Soratiet ovat kuivuneet hyvin Korjaustyöt keskittyvät tässä vaiheessa vuotta hiekkateille. Niille tehdään kevättasausta ja sidontaa, jotta kuopista ja pölyämisestä päästäisiin eroon. — Hiekkateiden pintakerrokset ovat kuivuneet suhteellisen hyvin. Parhaassa tapauksessa heinäkuun uusintakierrokselle ei jää paljoakaan tehtävää, Himmi arvioi. Lumi suli tänä vuonna varsin aikaisin, eikä rajuja vesisateita ole tullut. Kelirikko maakunnan teillä onkin jäämässä tavanomaista lievemmäksi. — Hyvin on selvitty talvesta. Kelirikon vaara Kaakkois-Suomessa ei ole enää suuri, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kunnossapitopäällikkö Pekka Rajala toteaa. Kokonaan ei routahaitoista vielä päästä eroon, sillä syvemmältä maaperästä löytyy yhä jäätä. Siksi tiet voivat vielä jonkun aikaa kupruilla tai pehmetä uusille kuopille. Paitsi päällystettä kostea talvi kulutti Kaakkois-Suomessa poikkeuksellisen paljon myös ajoratamerkintöjä. Eräin paikoin ne ovat hankautuneet pois kokonaan. — Nyt niitä on alettu taas maalaamaan, Rajala kertoo. Lue koko uutinen:

