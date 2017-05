Uutinen

Etelä-Saimaa: Saara Östmanin hektinen kevät huipentuu torstai-iltana Nahkatakkisen tytön ensi-iltaan Saara Östman nousee torstai-iltana Lappeenrannan kaupunginteatterin suurelle näyttämölle elämänsä isoimmassa roolissa. Hän näyttelee päähenkilöä nuorisomusikaalissa Nahkatakkinen tyttö, joka on Lappeenrannan lukioteatterin ja kaupunginteatterin yhteistuotanto. Musikaalia on harjoiteltu läpi talven ja kevään tullen harjoitustahti on kiristynyt. Lisäksi Lyseon lukion abiturientti on käynyt koulua, suorittanut ajokortin, juhlinut penkkareita Minni Hiirenä ja käynyt ylioppilaskirjoituksissa. Taidekoulu Estradilla hän opiskelee laulua ja Lappeenrannan musiikkiopistossa pianonsoittoa. Mistä kaikkeen löytyy aikaa ja energiaa? — Suunnittelen ajankäyttöni hyvin. Harrastukset tukevat toisiaan ja antavat tarpeellista vastapainoa koulunkäynnille. Vaikka Östman toki jännittää ensi-iltaa, Nahkatakkisen tytön rooliin hän kuitenkin astui luottavaisin mielin. Monet aiemmat teatteriprojektit, esimerkiksi Kehruuhuone 200 -näytelmä, ovat valmentaneet nuorta osaajaa ottamaan ison haasteen vastaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/10/Saara%20%C3%96stmanin%20hektinen%20kev%C3%A4t%20huipentuu%20torstai-iltana%20Nahkatakkisen%20tyt%C3%B6n%20ensi-iltaan/2017122237150/4