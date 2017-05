Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruokolahti tasoitteli purkutontit — kerrostaloille avautui rakennuspaikkoja Ruokolahden kunta on siloitellut kaksi vanhaa aiemmin kaupparyhmittymien omistuksessa ollutta tonttia uusiokäyttöä odottamaan. Keskustaajamassa ollut osuusliikkeen rakennus, eli entinen Siwa ja osuuskaupan entinen asuinrakennus Kuuselan rannassa on purettu. Molemmat purettiin samalla kertaa. Valmista oli määrä tulla pääsiäiseen mennessä. Niin myös tapahtui, kunnan tekninen johtaja Arja Villanen kertoo. — Nyt tontit ovat siistejä, Villanen toteaa. Molemmista kiinteistöistä on tullut kunnan omaisuutta. Alustavaa kiinnostusta niitä kohtaan on ilmennyt. Rakentajilta on Villasen mukaan tullut muutamia kyselyjä tonttien kaavoitustilanteesta. Rasilantien varressa olevalle entiselle Siwan tontille nykyiset kaavamääräykset mahdollistavat kolmikerroksisen liike- ja asuinrakennuksen pystyttämisen. Kuuselan rannan tontilla olisi tilaa noin 1 500 kerrosneliön asuinkerrostalolle. Kummankin raivatun tontin tulevat maankäyttösuunnitelmat päivittyvät kuntakeskuksen alueen asemakaavojen seuraavan tarkastelun yhteydessä.

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/10/Ruokolahti%20tasoitteli%20purkutontit%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kerrostaloille%20avautui%20rakennuspaikkoja%20/2017522235333/4