Etelä-Saimaa: Pyöräilevät päiväkotilapset valloittivat Lauritsalan Pump track -radan Keltaiset huomioliivit kiertävät kehää kumpareisella pyöräilyradalla. Vauhti kiihtyy, ja toisinaan joku kellahtaa nurin. Se ei haittaa, sillä pudotus on matala ja muut pyöräilijät osaavat ottaa toiset huomioon.Hyvässä sovussa pyöräilevät ovat viisi—kuusivuotiaita lappeenrantalaisen Hovinpellon päiväkodin lapsia. Polkupyöräily on heille erottamaton osa arkiliikuntaa.Polkupyöräily valittiin Hovinpellon päiväkodin kehittämiskohteeksi runsas vuosi sitten. Pihan hyvät asvalttikäytävät haluttiin hyötykäyttöön, joten lapsille ostettiin valikoima potku- ja polkupyöriä.— Pyörät ovat siitä pitäen olleet kovassa päivittäisessä käytössä, lastentarhanopettaja Talvikki Turppo toteaa.Hovinpeltolaisten harrastus ei rajoitu pihapiiriin. Lapset ovat käyneet pyöräilemässä myös kevyen liikenteen väylillä, metsäpoluilla ja Lauritsalan asukasyhdistyksen rakentamalla Pump track -radalla.— Tämä on paljon aikuisen viitseliäisyydestä kiinni. Pyöräily aiheuttaa vähän ylimääräistä vaivaa, mutta lapset nauttivat, Turppo arvioi.Pyöräilykuntien verkoston projektipäällikkö Sanna Ojajärvi on hovinpeltolaisten linjauksesta innoissaan. Kaikki lapset rakastavat polkupyöräilyä, mutta aikuiset tekevät lajin harrastamisesta joskus liian hankalaa.Perheissä pyöräily on arvossaan, ja melkein kaikille suomalaislapsille hankitaan polkupyörä. Tutkimusten mukaan lapsiperheet pyöräilevät nykyään jopa enemmän kuin aikuistaloudet.— Kouluun mentäessä tulevat käyttöön erilaiset pyöräilyrajoitukset. Pienimpiä koululaisia saatetaan kieltää tulemasta pyörällä kouluun, vaikka heitä päin vastoin kannattaisi kannustaa pyöräilyyn, Ojajärvi toteaa.Turvallisuudesta tulee tietenkin pitää huolta, mutta asenteissa on paljon turhaa arkailua. Pienillä muutoksilla lasten pyöräilymahdollisuuksia voitaisiin parantaa tuntuvasti.Ojajärvi mainitsee esimerkkinä Lappeenrannassa tehdyn lasten koulureittejä koskevan selvityksen. Pelkästään Pontuksen koulun osalta raporttiin kirjattiin 72 toimenpide-ehdotusta.Ojajärven mukaan lasten pyöräily ei ole sidoksissa pyöräteiden määrään. Maaseudulla saatetaan edelleen pyöräillä pitkiä matkoja kouluun, jos reitti katsotaan muuten turvalliseksi.— Lasten pyöräilyä voisi edistää vaikka siten, että aikuinen saattaisi pari kolme pyörällä kulkevaa lasta kouluun.Ojajärvi itse edistää päiväkotilasten pyöräilyharrastusta konkreettisella tavalla. Hän on kääntämässä suomeksi Tanskan pyöräilyliiton opasta, joka esittelee 20 päiväkoti-ikäisille sopivaa pyöräilyleikkiä. Lue koko uutinen:

