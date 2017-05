Uutinen

Etelä-Saimaa: Pusupuiston laululava ehostetaan uuden veroiseksi – Palautetaanko kauan kadoksissa olleet koristeet? Kaupunki kunnostaa Lappeenrannan Pusupuistossa eli Vanhassapuistossa olevan laululavan. Otto-Ivar Meurmanin suunnittelema vuonna 1926 rakennettu lava on päässyt huonoon kuntoon. Lavan kuntoa päiviteltiin muun muassa Etelä-Saimaan mielipidekirjoituksessa keskiviikkona. Suunnittelupäällikkö Pekka Oksman Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että työt lavalla on jo aloitettu. Kyseessä on normaali vuosikorjausohjelmassa oleva hanke. Päätös lavan kunnostamisesta tehtiin viime talvena. — Sieltä puretaan lahovaurioituneita puuosia ja korvataan ne uusilla. Maalin poisto on jo käynnissä. Oksmanin mukaan lava on kohtuullisessa kunnossa siihen nähden, kuinka pitkään se on ollut ilman korjausta. — Mutta siellä on selviä lahovaurioita. Nyt avaamme rakenteita, että näemme missä kunnossa se todella on. Remontin yhteydessä lahot puut korvataan uusilla ja lava maalataan. Harkinnassa on myös lavalla aikoinaan olleiden koristeiden palauttaminen paikoilleen. —Harkitsemme palautettavaksi kuoronjohtajan koroketta ja lavan etureunassa ollutta teräksistä koristeaihetta. En osaa sanoa, koska ne ovat olleet viimeksi paikoillaan. Eivät vuosiin. Oksman sanoo, että koristeiden palauttamisesta päätetään ajallaan. — Katsotaan, kuinka paljon rahaa kuluu, ja onko varaa palauttaa ne. Esineet pitää rakentaa uudelleen vanhan mallin mukaan, sillä alkuperäisiä ei enää ole olemassa. Laululavan remontti valmistuu heinäkuussa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/10/Pusupuiston%20laululava%20ehostetaan%20uuden%20veroiseksi%20%E2%80%93%20Palautetaanko%20kauan%20kadoksissa%20olleet%20koristeet/2017122238482/4